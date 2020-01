Coupe de France - JS Cherbourg : la marche était trop haute contre Ivry

Les 2.700 spectateurs de la salle Chantereyne n'ont pas eu le temps de rêver à un quart de finale historique en coupe de France. Dès les premières minutes de jeu, Ivry prend les devants et ne lâchera plus la tête. Les Mauves ratent quelques belles occasions de revenir dans le match au milieu de la première période, mais la marche est trop haute. Ivry garde le cap, et à la mi-temps le match est (presque) déjà plié (9-17).

Objectif Proligue

La deuxième période ressemble à la première. Les cherbourgeois butent sur le gardien francilien et laissent leur adversaire prendre un peu plus le large. La JSC s'incline largement pour son premier 8e de finale de son histoire. Place maintenant au championnat de Proligue et une deuxième place à défendre vendredi prochain à Nice.