Coupe de France: l'Orléans Loiret Basket s'impose dans la douleur face à Monaco et se qualifie pour les quarts

Les quarts de finale pour l'Orléans Loiret Basket ! L'OLB recevait Monaco ce vendredi soir pour les huitièmes de finale de Coupe de France au Palais des sports d'Orléans et s'est imposé 83 à 76. A noter que le pivot Luke Fischer faisait son retour ce vendredi soir. C'est la première fois de son histoire que l'OLB s'impose face à Monaco.

Résumé du match

Dans le premier quart temps, chacun y va de son panier à trois points, Landing Sané en enchaîne deux, Darius Johnson-Odom, LaMonte Ulmer et Paris Lee en inscrivent un. Les Orléanais mènent de 13 points d'avance au bout de 9 minutes de jeu. Ils terminent à + 11 à la fin du premier quart temps.

15 fautes orléanaises à la mi-temps

Les Orléanais font la course en tête en début de deuxième quart temps et mènent de 16 points d'avance après 7 minutes de jeu. Mais les hommes de Germain Castano commettent trop de fautes, à l'image de Darius Johnson-Odom avec trois fautes, Garry Florimont, quatre fautes et Fabrice Dossou avec trois fautes. Monaco en profite et avec les cinq fautes collectives, le club rattrape son retard. On atteint même 15 fautes à la mi-temps pour l'OLB qui termine avec seulement quatre points d'avance, 40 à 36.

Le troisième quart temps est plus disputé, l'OLB continue de mener au score mais l'écart est beaucoup moins important qu'en première mi-temps, avec un avantage de six points après trois minutes de jeu pour les hommes de Germain Castano. Les Monegasques reviennent à une longueur, 51-50 et il faut un panier à trois points du capitaine Giovan Oniangue pour permettre aux Orléanais de reprendre le large. L'OLB termine le troisième quart temps à + 7, 61-54.

La tension monte d'un cran dans le dernier quart temps, avec la sortie du Monegasque Abdoulaye Ndoye, qui commet cinq fautes individuelles. Paris Lee sort le grand jeu et enchaîne 8 points, deux lancers-francs et deux paniers à trois points, ce qui permet à l'OLB de mener de 12 points après trois minutes de jeu dans ce dernier quart temps. Toujours mené au score depuis le début de la rencontre, Monaco passe devant à la marque, après 8 minutes de jeu dans ce dernier quart temps, 73-75. Finalement, il faut un gros Paris Lee, 26 points au total dans la rencontre, pour permettre à l'OLB de repasser devant au score et de s'imposer de sept points d'avance, 83 à 76. L'OLB verra donc les quarts de finale de la Coupe de France.

Le flou pour la suite

Après ça, les Orléanais ne savent pas trop le calendrier à venir, les instances du basket doivent se réunir pour voter le calendrier du mois de janvier.