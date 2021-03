Coupe de France : l'Orléans Loiret Basket doit oublier les blessures et passer les quarts face au Mans

Malgré sa victoire mardi soir sur le parquet du Palais des sports d'Orléans face à Dijon, l'Orléans Loiret Basket a perdu deux joueurs majeurs sur blessure, Johnson-Odom et Ulmer. Les Orléanais, même diminués, ne veulent pas brader le quart de finale contre le Mans ce samedi soir et passer en demie.

L'Orléans Loiret Basket vise la demi-finale de Coupe de France de basket. Les Orléanais se déplacent au Mans ce samedi soir pour les quarts de finale à la salle d'Antarès. Ils arrivent plein de confiance, notamment après leur victoire mardi soir au Palais des sports d'Orléans face au deuxième du championnat, Dijon, 74-69, mais ira au Mans diminué. Les deux gros scoreurs de l'OLB, l'arrière Darius Johnson-Odom, rupture du tendon d'Achille et l'ailier LaMonte Ulmer, touché au thorax,sont sortis sur blessure et seront indisponibles un bon moment.

"Une faute professionnelle de galvauder un quart de finale"

Mais ce n'est pas une raison pour brader ce quart de finale. "Ce serait limite une faute professionnelle de galvauder un quart de finale", rassure Germain Castano, le coach de l'OLB. "Un quart de finale ce n'est pas donné à tout le monde, on n'est quand-même plus beaucoup et on est fier d'être là surtout qu'on ne l'a pas volé", complète le coach, qui a très envie d'aller en demi-finale. Il faut donc la jouer et ne pas revenir du Mans avec des regrets.

Ces blessures forcent l'OLB à chercher des renforts pour combler ces deux pertes. Il n'y a pour le moment pas d'avancée sur ce front-là selon le club mais il faudrait que les recrues arrivent vite car il n'y a pas de solution pour le moment sur le poste d'arrière. Les espoirs seront là en attendant pour dépanner. "Il y a des garçons qui vont avoir plus de minutes que prévues (comme Naftali Difuidi, notamment), pour se mettre en avant et dire 'coach, tu as vu, tu peux compter sur moi', c'est à eux de le montrer", argumente le coach. Le jeune Kyliann Rotardier, 18 ans, sera également du voyage pour dépanner en cas de besoin.

Le Mans en pleine forme

En face, le Mans est également en pleine forme, avec une victoire de prestige il y a quelques jours contre l'Asvel après prolongations, 105-96. "Ils sont un peu diminués à l'intérieur mais ça reste une équipe très solide", ajoute Germain Castano, "je les trouve intenses, durs défensivement et très bien hiérarchisés".

Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans

La rencontre face au Mans sera à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 20h avec Nicolas Priéto aux manettes.