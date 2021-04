Coupe de France : l'Orléans Loiret Basket n'ira pas en finale

L'Orléans Loiret Basket n'ira pas en finale de la Coupe de France ! Les Orléanais affrontaient Dijon ce mardi soir en demi-finale de la compétition et se sont inclinés logiquement 107-74.

C'est Dijon qui ira donc défier l'Asvel ou Limoges en finale à l'Accor Arena de Paris le 24 avril prochain (cette autre demi-finale se jouera le 15 avril). C'est la première fois qu'Orléans s'incline en demi-finale de la Coupe de France (en 2006 et 2010, l'OLB avait gagné)

Résumé du match

Les orléanais sont menés au score dès l'entame de match : Dijon remporte logiquement le premier quart-temps 19-11, mais le deuxième quart-temps est du même tonneau. Face à des Dijonnais en feu et adroits, Orléans ne peut rien faire : 50-30 à la mi-temps.

Le troisième quart-temps ne permet pas aux orléanais de recoller au score (contrairement à ce qu'Orléans avait réussi à Monaco, en championnat, samedi dernier après le troisième quart-temps) : 81-53 pour la JDA Dijon alors qu'il reste dix minutes à jouer.

On retiendra malgré tout que les orléanais n'ont rien lâché durant ce match, à l'image de Chima Moneke. "J'ai aimé l'état d'esprit des orléanais, on n'a rien lâché, on s'est battus avec nos armes", retient Johan Blot, ancien capitaine de l'OLB, consultant basket pour France Bleu Orléans qui note "la réussite insolente des Dijonnais".

L'OLB, privé de deux joueurs blessés (Ulmer et Johnson-Odom), manque clairement de rotation face à une armada dijonnaise beaucoup trop forte (la JDA est actuellement deuxième de Jeep Elite). Côté Dijon, Axel Julien, notamment, aura dégoûté les orléanais.

Prochain match à Boulogne-Levallois

Les hommes de Germain Castano se déplaceront à nouveau ce dimanche pour la 29e journée de Jeep Elite et affronteront Boulogne-Levallois à 19h05. Match pour vous pourrez vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.