Coupe de France : l'Orléans Loiret Basket craque sur la fin face à Pau

Ce mercredi 16 février 2022, l'Orléans Loiret Basket recevait l'Elan Béarnais pour un match de Coupe de France, le huitième de finale. Après la sévère défaite à Nanterre le week-end dernier, l'OLB devait offrir une belle prestation devant son public avant la trêve.

Orléans craque sur la fin

Une première mi-temps où l'OLB tient tête à l'Elan Béarnais et fait même longtemps la course en tête. Les hommes de Germain Castano rentrent aux vestiaires avec un léger avantage : 38-37. L'OLB réalise un excellent troisième quart-temps et commence le dernier acte avec neuf points d'avance : 64-55. Mais l'entame des dix dernières minutes est très mauvaise, Pau revient à trois points en seulement moins de deux minutes. La rencontre est tendue et les dernières minutes incertaines quant au vainqueur. Le Palais des Sports pousse derrière son équipe mais l'OLB manque de réalisme. Orléans s'incline 77-70 et est éliminé de la Coupe de France.

Le prochain match se déroulera au Palais des Sports d'Orléans le 5 mars 2022 contre Fos sur Mer.