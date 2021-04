Coupe de France : l'Orléans Loiret Basket joue sa place en finale face à la JDA Dijon

On y est, l'Orléans Loiret Basket dispute une demi-finale de Coupe de France, onze ans après sa dernière disputée contre Limoges en 2010. C'est aussi cette année-là que les Orléanais ont remporté la compétition face à Gravelines. Cette fois-ci, l'OLB affronte Dijon ce mardi soir, l'une des meilleures équipes du championnat de Jeep Elite, voire même peut-être la meilleure. C'est un match qui vaut de l'or, "qui vaut une finale" tout simplement, assure le coach de l'OLB Germain Castano. Privés de deux joueurs majeurs, LaMonte Ulmer et Darius Johnson-Odom, les Orléanais doivent composer et trouver l'énergie suffisante pour faire tomber à nouveau Dijon et aller titiller les étoiles.

"On va essayer de faire un coup"

Ça ferait plaisir, sans aucun doute, aux blessés, aux supporters, mais aussi à Germain Castano car, faut-il le rappeler, le coach orléanais n'a jamais disputé de demi-finale de sa carrière et encore moins une finale donc il va tout mettre en oeuvre pour aller à Bercy. "Après, je serais un menteur de vous dire qu'on est favori, on ne l'est pas", avoue Germain Castano, "mais quoi qu'il en soit, on va essayer de faire un coup et on va prendre ce match très au sérieux parce qu'on a tellement de respect pour cette équipe de Dijon, du respect aussi pour l'événement, donc allons faire un match, allons essayer d'avoir des tirs ouverts, on y va pour faire un bon match".

"On est fier d'être là, parce qu'il y a quatre grosses équipes (l'Asvel et Limoges pour l'autre demi-finale, ndlr), d'en faire partie c'est super après je connais bien l'équipe de Dijon, il ne vont pas nous manquer de respect, donc on est content et assez fier de ça, ça veut dire que sur le terrain ils ne nous manqueront pas de respect et ils vont tout faire pour réaliser un gros match", assure le coach orléanais.

"Il faut aller à la guerre"

Dijon est une équipe qui "aura envie, qui est reposée et qui est en pleine forme donc à nous de respecter le plan de jeu et respecter ce que nous a demandé le coach", ajoute Giovan Oniangue, le capitaine orléanais. "Il faut aller à la guerre", ajoute-t-il.

On ne joue pas une finale tous les jours, c'est ça qu'il faut se dire, on ne joue pas une demi-finale tous les jours non plus, Giovan Oniangue le capitaine orléanais

Après Monaco samedi après-midi (défaite 92 à 80), leader de Jeep Elite, les Orléanais s'attaquent maintenant au 2e du championnat en trois jours, ça fait quand-même beaucoup. "Ce sont des combats mais on est là pour ça", sourit Giovan Oniangue. "Je pense qu'on a l'équipe taillée pour, on a montré qu'on avait un gros caractère et du cœur face à Monaco, à nous de ne pas être en réaction face à Dijon, plutôt d'être en action et aller dès la première minute à la bataille", complète le capitaine qui a déjà disputé une finale dans sa carrière et qui l'a gagné en 2013 avec Paris Levallois.

"On ne joue pas une finale tous les jours, c'est ça qu'il faut se dire, on ne joue pas une demi-finale tous les jours non plus, on sait que c'est une opportunité pour nous", ajoute l'ailier orléanais. "On sait qu'on n'est pas l'une des meilleures équipes du championnat par rapport à d'autres grosses écuries qui prétendent au titre" estime un Giovan Oniangue réaliste mais pas défaitiste non plus. "Au début de saison, on était dans la course au maintien, depuis on a fait notre petit bout de chemin et maintenant on espère viser un peu plus haut, la porte la plus facile pour gagner un titre aujourd'hui c'est la Coupe de France, les ingrédients à mettre ce sont la détermination et la motivation et on va essayer d'aller chercher cette finale pour le club."

Ça va quand-même être délicat pour l'OLB car Dijon n'a pas joué le week-end dernier, son dernier match remonte au 30 mars dernier et sa victoire contre Gravelines à la maison, donc les Dijonnais seront un peu plus frais. La JDA carbure à domicile et n'a perdu que deux rencontres depuis le 21 janvier 2020 mais il n'y a pas si longtemps, souvenez-vous c'était le 16 mars dernier, les Orléanais étaient venus à bout de cette équipe dijonnaise, une victoire 74 à 69 mais avaient perdu deux joueurs majeurs sur blessure. La preuve que tout est possible !

Match à vivre en direct et en intégralité

Cette demi-finale est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 19h30 ce mardi soir, avec notre consultant Johan Blot, ancien capitaine de l'OLB. Coup d'envoi à 20h au Palais des sports de Dijon.