Coupe de France : le Boulazac Basket Dordogne éliminé à Fos-sur-Mer en 8e de finale

Le coach périgourdin Nikola Antic avait dit que son ambition pour ce déplacement à Fos-sur-Mer était uniquement de "sauver l'honneur". Ses joueurs n'ont pas réalisé d'exploit, et se sont inclinés (81-68) en huitième de finale de la Coupe de France mardi soir, chez les Provençaux, pensionnaires (et derniers) de Betclic Elite. Ils n'iront donc pas jouer le Top 8 le dernier week-end de mars dans la salle de Trélazé (Loire-Atlantique).

Privés de Nic Moore et Nicolas De Jong, blessés de longue durée, le BBD devait aussi faire sans Nana Foulland et Jules Rambaut, malades et restés en Dordogne. Malgré les jolies performances d'Olivier Cortale (21 points à 61% au tir) et Ivan Février (20 points à 64%), les Périgourdins étaient trop diminués pour l'emporter. C'est leur 7e défaite en huit matchs joués en 2022. Ils tenteront d'inverser la tendance samedi contre Nantes pour le retour de la Pro B, au Palio.