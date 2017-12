C'est l'événement sportif de cette fin d'année à Nancy : le Grand Nancy Métropole Handball accueille les stars du PSG à l'occasion des 16es de finale de Coupe de France ce dimanche 17 décembre à 17 heures à Gentilly.

Dispositif exceptionnel

Une rencontre de gala que France Bleu Lorraine vous propose de vivre en direct avec un dispositif exceptionnel. Laurent Pilloni, Cédric Lieto et notre consultant David Motyka prendront l'antenne dès 16h15 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr pour vous faire vivre l'avant-match jusqu'à 17 heures. Ce sera l'occasion de parler du développement du club de Nancy, candidat à la montée en Lidl Starligue (1ere division) mais aussi de présenter les championnats d'Europe de handball féminin organisés notamment à Nancy dans un an, et d'aborder l'avenir de cette salle de Gentilly occupée pour l'instant par le Sluc Nancy Basket.

Vous pourrez suivre ce match dès 17 heures avec Cédric Lieto et David Motyka, entraîneur de Villers et ancien joueur du Sluc Handball, au commentaire et Laurent Pilloni en tribunes au contact des supporters.

Rendez-vous ce dimanche 17 décembre dès 16h15 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr