Coupe de France : le Grand Nancy Métropole Handball en quête d'un exploit en demi-finale face à Dunkerque

Le Nancy de Yann Ducreux n'est plus qu'à une marche de la finale à Bercy

Nancy, France

Le Grand Nancy Métropole Handball à une victoire de l'Accor Hotel Arena (le nouveau nom du palais des sports de Bercy). Nancy dispute ce dimanche 7 avril la première demi-finale de Coupe de France de son histoire. Le club ,qualifié pour les play-offs de Proligue (2e division), reçoit Dunkerque, 10e de Lidl Starligue, l'élite du handball français à partir de 18h30. Une division d'écart entre les deux équipes. Une rencontre délocalisée au palais des sports de Gentilly où l'on attend environ 3.000 spectateurs.

Un bonus

Alors que l'objectif de début de saison, à savoir les phases finales, est atteint, cette rencontre peut permettre d'entrer encore un peu plus dans l'histoire du club. Le Grand Nancy Métropole Handball a déjà investi deux fois ces dernières années le palais des sports de Gentilly, en 2015 et 2017 pour affronter en Coupe de France le PSG, l'un des plus grands clubs d'Europe. Si cela paraissait couru d'avance, le scénario de ce dimanche après-midi est loin d'être écrit pour l'ailier nancéien Yann Ducreux :

"Bien sûr qu'on se dit que ça peut le faire. Après, il va falloir beaucoup d'éléments en notre faveur, avec un apport d'un public important, une équipe de Dunkerque qui va peut-être pas jouer à son niveau parce que si elle est à son niveau, le match sera pour eux. On ne vas pas leur donner le match, c'est certain."

Une page à écrire

Il faut dire que la perspective de disputer une finale à Bercy, dans le temple du handball français, ne se représentera peut-être jamais dans la carrière de certains nancéiens. Un exploit ce dimanche pourrait représenter une sorte d'apothéose pour une équipe amenée à beaucoup évoluer dans quelques semaines, puisque l'on sait déjà que certains joueurs ne seront pas reconduits et que le staff changera à l'intersaison.