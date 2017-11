Coupe de France : le Grand Nancy Métropole Handball retrouve les stars du PSG

L'heure des retrouvailles entre le Grand Nancy Métropole Handball et le PSG, l'un des meilleurs clubs d'Europe. Les deux clubs, qui s'étaient déjà affrontés en 16es de finales il y a deux ans se retrouvent au même niveau de la compétition. Un événement pour le sport lorrain.

Les chances de voir cette affiche se rejouer étaient minimes. Le sort a décidé de remettre le PSG sur la route du Grand Nancy Métropole Handball en 16es de finale de Coup de France de handball. Les deux équipes s'étaient affrontées il y a deux ans, au même stade de la compétition, en 2015 pour une défaite 23-36 face aux stars parisiennes (Karabatic, Omeyer, Narcisse et Olsen, entres autres).

A Gentilly ?

Nancy et Paris joueront ce match le week-end des 16 et 17 décembre mais on ne sait pas encore dans quelle salle. Il y a deux ans, les handballeurs avaient pu s'installer et remplir copieusement les tribunes du palais des sports de Gentilly. On ne sait pas encore si le club a redemandé la salle qui ne serait pas occupée par le Sluc ce week-end.