Nancy, France

Ce dimanche après-midi, le Grand Nancy Métropole Handball quitte la Coupe de France après sa défaite face au PSG (27-39). Malgré une belle résistance et le soutien du nombreux public venu à Gentilly, les Nancéiens sont tombés sur beaucoup plus fort. Au-delà du résultat, le handball est le grand vainqueur de cet après-midi.

Le match

Les Parisiens se montrent d'entrée conquérants en respectant une équipe du Grand Nancy Métropole Handball (GNMHB) qui joue parfaitement son rôle de challenger. Mais au fur et à mesure, Nikola Karabatic et ses partenaires prennent l'ascendant et tiennent la formation nancéienne à distance respectable grâce aussi à la performance de leur gardien Rodrigo Corrales qui repousse quand il le faut les tentatives des joueurs de Stéphane Plantin. À la pause, le GNMHB parvient à limiter la casse (14-19).

Un PSG cynique

En début de seconde période, le PSG serre les boulons en défense. Les attaques nancéiennes sont alors moins nombreuses et surtout vouées à l’échec. Les Parisiens restent sérieux et enfoncent un peu plus le clou. Au milieu de la seconde mi-temps, Florent Bonneau le deuxième gardien du GNMHB se montre à la hauteur ce qui redonne un peu d'allant à ses coéquipiers qui ne lâchent pas. Mais le cynisme du PSG fait la différence pour empêcher les Nancéiens de revenir. Le PSG Handball s'impose (27-39) contre de vaillants nancéiens qui retrouvent le championnat dès ce mercredi à 20h30, avec un déplacement chez le leader de proligue, Istres.

Satisfaction du coach nancéien Stéphane Plantin :

"C'était un match que j'attendais de la part de mes joueurs"

Réécoutez le match Grand Nancy Métropole Handball contre le PSG Handball