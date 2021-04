Coupe de France : Metz Handball a fini par s'effondrer, Brest qualifié en finale

Camila Micijevic (avec le numéro 8) attaque le but brestois gardé par Sandra Toft

Compétition différente, résultat similaire. Dans cette demi-finale de coupe de France féminine, quatrième opposition consécutive entre les deux équipes, le Brest Bretagne Handball a encore pris le dessus sur Metz en s'imposant 29-23. Comme en championnat. Comme en Ligue des champions.

Un 9-1 décisif dans le dernier quart d'heure

Cette rencontre a été plus disputée que les précédentes. Metz, sans un nombre important de joueuses blessées, et Brest, privé d'Ana Gros, se sont longtemps tenu. Mais les Finistériennes ont fait la différence dans le dernier quart du match. Les Brestoises ont surclassé les Mosellanes dans le dernier quart-d 'heure en inscrivant un 9-3 décisif.

Le BBH se qualifie pour la finale qui se jouera le 15 mai à Créteil face à Nantes vainqueur de Nice (33-27), et peut rêver d'un historique triplé. Metz, éliminé d'une seconde compétition en l'espace de quinze jours, n'a désormais plus que le championnat, et cherchera à assurer sa place en finale lors des dernières journées des playoffs.