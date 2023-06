Coupe de France : Metz Handball sans merci à Bercy contre Paris 92

Comme il y'a un an, la saison du Metz Handball s'achève en soulevant la coupe de France. Et comme il y'a un an, les Messines n'ont guerre tremblé en finale (37-24), creusant l'écart face à Paris 92 dès les premières secondes. Pour la première fois de sa riche histoire, le Metz Handball réalise le doublé championnat-coupe de France deux saisons consécutivement.

Quelle opposition le Paris 92 allait-il pouvoir apporter ? A l'aller aux Arènes, en championnat, Metz n'avait gagné que d'un but. Au retour, les Dragonnes s'étaient promenées, l'emportant de 15. Et pour cette rencontre, les Parisiennes pouvaient compter sur le retour de Méline Nocandy, de retour puisqu'elle disputait son premier match depuis sa rupture des ligaments croisés internes d'un genou, en novembre dernier. La finale à ressemblé au match retour ...

Sako et Jörgensen au très haut niveau

Valentini dans le jeu rapide, ou Bouktit dans le jeu placé, ont lancé le match sur de bonnes bases en exploitant les brèches laissées par la défense de Paris 92. Dans les premières minutes les Dragonnes ont été très en réussite dans les tirs (11-7, 12e), Les Parisiennes ont bien tenté de soutenir le rythme en attaque, mais sans succès parce que Metz a défendu fort et parce que dans ses buts, Hatadou Sako a affiché son niveau de fin de saison en sortant de nombreux arrêts (10). Metz qui a compté jusqu'à sept buts d'avance grace à Kristina Jorgensen qui a pris le relais (17-10, 26e) est rentré aux vestiaire avec une belle avance malgré une fin de mi-temps plus brouillonne (18-13, 30e)

La seconde période a débuté comme la première, avec un coup d'accélérateur de la part des messines soucieuses d'éviter de se faire peur. L'écart a vite atteint les dix buts (27-16, 42e) grâce aux nouveaux buts de Kristina Jörgensen, maître de cette finale tandis que de Paula ou Horacek, qui faisaient leurs adieux, ont été plus discrètes. Score final :

Le Metz Handball termine sur une belle note sa saison tandis que le Paris 92, entraîné par l'ancien directeur du centre de formation messin Yacine Messaoudi, achève la sienne sans qualification européenne, ce qui semblait improbable en début de saison.