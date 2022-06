Coupe de France régionale de handball : l'Union Sud-Mayenne s'incline de justesse face à Palaiseau en finale

C'est passé à un cheveu mais il n'y aura pas de coupe à la maison pour la Mayenne. L'Union Sud-Mayenne handball affrontait ce samedi après-midi Palaiseau en finale de la Coupe de France régionale de handball à l'Accor Arena de Paris et les Mayennais se sont inclinés après une séance de tirs aux buts, 27-27, 4 t.a.b à 2 pour les Franciliens.

Une première mi-temps difficile

Les hommes d'Alexis Huaulmé et d'Hervé Blottière ont bataillé en première mi-temps et ont surtout souffert en étant menés 1-3 au bout de 5 minutes de jeu et même 1-4 après 10 minutes. Trop de déchets offensifs ensuite pour l'Union Sud-Mayenne qui parvient tout de même à un petit but d'écart à la mi-temps (10-11).

Une deuxième période complétement folle

Les Roses parviennent à égaliser en début de seconde période mais ils courent toujours après le score en fin de mi-temps. Mais tout devient possible pour l'USM en fin de rencontre, qui compte seulement 2 buts de retard à seulement 6 minutes du terme (22-24) et égalité parfaite entre les deux équipes à 2 minutes du coup de sifflet final (25-25). Franciliens et Mayennais s'affrontent aux tirs aux buts après avoir arraché l'égalisation, 27-27 après 60 minutes écoulées.

Les supporters mayennais en feu au moment de l'égalisation en deuxième période. © Radio France - Gildas Menguy

Le gardien de l'USM réalise l'exploit de stopper un tir adverse mais deux Roses manquent leur tentative. Défaite donc pour les Mayennais qui auront tout donné pour remporter la coupe. Palaiseau s'impose après la séance de tirs aux buts, 4 t.a.b à 2.

Les Mayennais ont quand-même bien bataillé dans cette finale. © Radio France - Gildas Menguy

La réaction

Les joueurs et les membres du staff étaient forcément déçus mais ils veulent surtout retenir l'incroyable saison avec une seule défaite toutes compétitions confondues, celle de cet après-midi à Paris.

Un match qui restera longtemps dans la tête de l'ailier droit, Corentin Gaillard.