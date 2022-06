Coupe de France : vainqueur de Besançon, le Metz Handball s'offre une coupe pour finir

La mainmise du Metz Handball sur la scène française est donc totale, avec cette ultime victoire (33-23), ce samedi, en finale de la coupe de France. Treize jours après avoir remporté la Ligue féminine aux dépens de Brest, six jours après avoir décroché le bronze lors de la finale à quatre de la Ligue des champions.

Metz n'a jamais été accroché

Rien à redire sur le match. Metz a toujours mené et maîtrisé. Besançon n'a marqué que deux buts, dont un seul dans le jeu, lors des 19 premières minutes. Comme un symbole, Chloé Valentini a terminé meilleure marqueuse avec 5 buts, mais tout le monde a pris part à la marque.

Les emblématiques Nocandy, Zaadi, N'Gouan, Kapitanovic, pour ne citer qu'elles... Plusieurs cadres ont donc réussi leur dernière avec le Metz Handball. "La séquence émotion, c'était il y a quelques jours, ce soir, après le match on a rigolé. On est fières. Dans dix ans, je retiendrais cet aspect humain, émotionnel" explique Grâce Zaadi. "On a galéré, on a rebondi. On a eu des blessées, on a rebondi. On gagnait tout le temps mais c'était dur. On s'aime tous, ce qui rend l'histoire plus belle" ajoute Méline Nocandy, l'autre demi-centre.

Metz Handball a trouvé le jus et l'envie pour décrocher un nouveau trophée, malgré des échéances récentes peut-être plus clinquantes. "Il ne fallait pas regretter d'avoir, un peu, fait la fête, réagit l'entraîneur Manu Mayonnade. On le fait trois fois par ans à Metz. Par contre, si on perdait, les gens allaient faire la corrélation. Il fallait aller au bout, bien jouer et ce trophée me fait plaisir. C'est celui des joueuses."