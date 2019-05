Basket : Dax-Gamarde prend le risque de ne pas monter pour jouer la coupe des Landes

Fin, ou presque, du couac Dax-Gamarde pour la coupe des Landes de Basket. Le club, tenant du titre et de nouveau finaliste cette année, va prendre le risque de ne pas respecter le règlement de la fédération pour jouer la finale aux arènes de Dax et les play-off pour monter en Nationale 1.

Dax, France

Fin du couac Dax-Gamarde pour la coupe des Landes de Basket ? En tout cas pour le moment. Le DGB 40 fait face à un gros problème de calendrier. Les Dégébistes sont à la fois qualifiés pour la finale de la coupe des Landes de Basket, qui doit se tenir, sauf pluie, le samedi 25 mai. Mais ils sont aussi qualifiés pour les quarts de finale de leur championnat qui, s'ils le remportent, permettra au club de monter en Nationale 1. Et tout ça est en partie programmé sur le même week-end.

Malgré toutes les tentatives, aucun report n'a pu être obtenu. Impossible de décaler l’événement inédit de la coupe des Landes devant plus de 8000 spectateurs dans les arènes de Dax. Impossible de décaler le match retour, voire la belle, des play-off. Or le règlement de la Fédération Française de Basketball interdit aux joueurs, pour protéger leur santé, de jouer trois rencontres dans un même week-end. Ce lundi, face à ce dilemme, le comité des Landes de Basket organisateur de la coupe des Landes, avait demandé à Dax-Gamarde de choisir. Soit la coupe des Landes, soit les matchs de la montée en championnat. La réponse du DGB40 est tombée ce mardi soir après une réunion des joueurs.

Les joueurs choisissent de ne pas choisir

Ce mardi soir, réunis autour de leur président Jean Lamaignère, les joueurs de Dax-Gamarde ont décidé de ne pas se préoccuper du règlement et de jouer les 2 compétitions. "C'est le terrain qui doit décider", ont dit les basketteurs dacquois. Pour les joueurs, en majorité landais, il était hors de question de manquer la finale de la coupe des Landes dans les arènes de Dax devant plus de 8000 personnes. Leur position : la finale dans les arènes de Dax, c'est un événement unique, au pire ils préféreraient rejouer la montée en Nationale 1 l'année prochaine. Le comité des Landes de Basket prend acte de cette décision et se satisfait d'avoir obtenu une réponse définitive.

"Les joueurs n'ont pas voulu choisir", explique le président de Dax-Gamarde Basket, Jean Lamaignère.

Risque de sanction sportive

A vouloir jouer les deux compétitions sur le même week-end ( match retour des play-off le vendredi 24 mai, finale coupe des Landes le samedi 25 mai et possible belle en play-off le dimanche 26 mai), le DGB 40 s'expose à une sanction de la FFBB pour non respect du règlement. Si jamais les landais doivent jouer les trois matchs dans le week-end, la fédération ouvrira automatiquement une procédure disciplinaire. Même pas besoin d'une réclamation de l'adversaire de Dax-Gamarde explique la fédération. Avec comme issue "probable" dit-on à la fédération, "le match d'appui des play-off déclaré perdu". En clair, une annulation de la montée. Dans le cas du déclenchement de cette procédure disciplinaire, Dax-Gamarde devra s'expliquer et pourra faire appel de la décision. Avec quels arguments ? Les dirigeants planchent déjà dessus. Mais le plus simple dans cette histoire, ce serait que Dax-Gamarde remporte le match allé et le match retour des play-off contre Avignon le Pontet et s'évite ainsi une belle. Là, tout serait réglé.

