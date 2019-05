Coupe des Landes : l’événement basket dans les arènes de Dax

Dax, France

On y est ! Les finales de la Coupe des Landes de basket ont lieu ce samedi soir à partir de 19h. On croise toujours les doigts pour qu'il ne pleuve pas. Au programme, deux finales. Chez les filles, pour la Coupe Christiane Carrère, le Stade Montois, dont c'est la quatrième finale consécutive, affronte les Espoirs de Basket Landes à 19h. Place ensuite aux garçons, pour la Coupe Guy Candau, Dax-Gamarde sera face au Real Chalossais.

Un lieu inédit, fort en émotion

Deux finales dans un lieu inédit : les arènes de Dax! ET une double émotion pour tous les joueurs, dont c'est la première finale de Coupe des Landes. C'est le cas de la jeune Margaux Daugène, 22 ans, du Stade Montois, plutôt sereine à quelques heures du coup d'envoi : "Je ne suis pas stressée, je suis surtout impatiente, excitée, hyper motivée. C'est un lieu particulier, en plein air, avec autant de monde... Ce n'est pas habituel et c'est ce qui va faire que ça va être encore plus beau. Depuis toute petite je vais voir la Coupe des Landes : c'est une ambiance particulière mais géniale en tant que spectatrice alors en tant que joueuse c'est fois 1.000 !" La jeune basketteuse qui a bien conscience qu'il va falloir s'adapter au jeu en extérieur : "On n'a pas tous les repères qu'on pourrait avoir dans une salle : la distance entre le panier, le mur. C'est très grand, ça va être déstabilisant. Il y aura peut être un peu de vent. Il faudra aussi rester dans notre bulle, concentrées, éviter de regarder tout ce public et jouer ! Jouer !"

Un événement pour les équipes, les fans de basket, mais aussi pour les arbitres qui seront là pour encadrer la rencontre comme José Suarez, arbitre et membre du comité des Landes : "C'est forcément un événement particulier, alors déjà d'arbitrer une finale de Coupe des Landes en tant que Landais, et d'autant plus dans ce cadre des arènes de Dax, devant autant de monde." Les arbitres, comme les joueurs vont aussi devoir s'adapter à ce cadre d'un point de vu sportif, "il va falloir trouver nos repères sur le terrain. D'habitude on a des murs, un plafond. Là on aura rien donc il faut retrouver ses repères", poursuit José Suarez.

Les finales de la Coupe des Landes de basket sont à vivre sur France Bleu Gascogne, à partir de 18h30.