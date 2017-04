Coupes des Landes de basket : l'heure des finales est arrivée !

Ce samedi, les deux finales des coupes des Landes se déroulent dans les arènes de Gamarde. Au programme, la finale de la coupe féminine entre Basket Landes Espoirs et le Stade Montois, le match démarre à 20h et la finale de la coupe masculine entre Dax Gamarde et Coteau du Luy à 22h,

Ce samedi, les deux finales des coupes des Landes se déroulent dans les arènes de Gamarde à partir de 20h. Chez les hommes, la finale de la coupe Guy Candau va opposer Dax Gamarde, le tenant du titre, à Coteau du Luy. C'est la première fois depuis 11 ans que l'équipe de Coteau du Luy, autrefois appelé Monségur, se retrouve en finale de la compétition. La dernière fois qu'ils ont remporté la coupe c'était en 2002 et le club n'avait pas encore changé de nom.

Une rencontre qui parait déséquilibrée, Dax Gamarde évolue en Nationale 2 tandis que Coteau du Luy vient de se sauver en Nationale 3. Le club dacquois peut compter sur un effectif au complet selon son entraîneur, Denis Mettay. Lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, en demi-finales de la Coupe des Landes 2016, les luycontins ont perdu avec un écart de 44 points (60-104) !

Le coach de Coteau du Luy, Frédéric Lanave, craint surtout le manque d'expérience de son équipe, sur les 10 joueurs convoqués, un seul à déjà disputé une finale de la Coupe Guy Candau. Coteau du Luy n'a plus connu la finale de la coupe des Landes depuis 2006. Sa dernière victoire remonte même à 2002, à cette époque, le coach Frédéric Lanave était joueur et il connait bien ce genre d'ambiance.

L'ambiance sera chaude dans les arènes de Gamarde

Du côté des spectateurs, on attend jusqu'à 3.000 personnes dans les arènes de Gamarde ce samedi soir. Six bus vont amener 600 fans de Coteau du Luy à Gamarde les bains. Et le match entre les supporters a déjà commencé sur France Bleu Gascogne.

Rémi Lauga, supporter de Dax Gamarde, est prêt à remporter le match des tribunes

Du côté de Coteau du Luy, les supporters seront nombreux, Benjamin Régnier croit en son équipe

La finale de la coupe Christiane Carrère, elle, a lieu à 20h et elle oppose Basket Landes Espoir à Stade Montois basket féminines.