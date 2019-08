Basket : favoris, format de la compétition, calendrier... ce qu'il faut savoir sur le Mondial qui débute ce samedi

La Coupe du Monde de basket débute ce samedi à 9h30 avec Angola-Serbie. Les favoris, le format de la compétition , le calendrier etc. Francebleu.fr fait le point pour que vous soyez incollable sur la compétition.

Les favoris

Les États-Unis peuvent-ils vraiment perdre ?

La liste des absents pour Team USA est interminable. Aucune vraie superstar n'est présente dans l'effectif américain car de nombreux joueurs ont décidé de ne pas venir afin de préparer tranquillement la nouvelle saison de NBA.

Mais même avec un effectif très amoindri, les États-Unis restent quand même favoris. Dans un premier temps, même si ce ne sont pas des superstars, les douze joueurs de l'équipe évoluent toute l'année en NBA, la meilleure ligue de basket au monde. Il y a tout de même des joueurs qui sont très bons dans cette équipe comme Kemba Walker, Donovan Mitchell ou encore Jayson Tatum.

Dans un second temps, le staff autour de l'équipe est impressionnant : Greg Popovich et Steve Kerr sont deux des meilleurs entraîneurs du monde, et ils auront à cœur de ramener une médaille internationale.

Ainsi, même avec un effectif amoindri, les États-Unis visent la médaille d'or pour ce Mondial.

L'Espagne, éternel rival de la France

Après l'élimination en quart de finale par l'Équipe de France, lors de son Mondial à domicile en 2014, l'Espagne veut se rattraper. Mais pour eux, la compétition semble très compliquée avec un effectif affaibli et une concurrence en augmentation.

Il reste toutefois de très talentueux joueurs issus de la NBA comme Marc Gasol, Ricky Rubio ou venant des meilleurs clubs européens comme Sergio Lull et Rudy Fernandez. Surtout, tous ces joueurs ont l'habitude de jouer ensemble et ont déjà des automatismes, ce qui n'est pas le cas des autres favoris.

Si sur le papier l'équipe d'Espagne n'est pas hyper talentueuse, son collectif bien huilé pourrait permettre aux hispaniques de décrocher une médaille dans ce Mondial.

La Serbie peut-elle le faire ?

La Serbie, vice-championne du monde en titre, est sûrement la nation qui peut l'emporter cette année. Avec un effectif très talentueux et expérimenté, les Serbes pourraient partir de Chine avec la couronne mondiale.

La star de cette équipe est Nikola Jokic le pivot des Denver Nuggets. Il sera épaulé par quelques autres joueurs NBA comme le très grand pivot Boban Marjanovic (2,21m) et le duo des Sacramento Kings, Bogdan Bogdanovic et Nemanja Bjelica. Un bel effectif qui le serait encore plus si le meneur Milos Teodosic, l'un des tous meilleurs à son poste en Europe, peut jouer. Il est pour le moment blessé et l'on ne sais pas encore s'il sera remis à temps.

Si le noyau dur de cette équipe est très talentueux, le banc l'est aussi, et la Serbie sera donc très difficile à battre. De toute façon pour les Serbes, c'est au minimum le podium qui est visé.

Les Bleus en outsiders

Malgré des joueurs majeurs blessés, Vincent Collet a réussi à composer un effectif mélangeant expérience et jeunesse. Le groupe, constitué autour de Nicolas Batum, Nando De Colo, Evan Fournier et Rudy Gobert n'est toutefois pas favoris pour ce Mondial.

Si leur principal atout semble être la défense avec des spécialistes au sein de l'équipe, l'attaque devra aussi être un peu plus performante pour espérer faire un résultat dans cette compétition.

L'objectif annoncé par les Bleus est avant tout de parvenir à se qualifier pour les Jeux Olympiques.

Le format de la compétition

Cette Coupe du Monde dispose d'un format un peu particulier. En effet, les 32 équipes sont réparties en huit groupes de quatre pour une première phase de groupes de trois matchs. À l'issue de ces trois matchs, les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour une nouvelle phase de poules. Il restera alors seize équipes dispersés en quatre groupes pour disputer de nouveaux trois matchs.

Alors, les deux premiers de ces nouveaux groupes seront qualifiés pour les quarts de finales, puis les demi-finales et la finale. À noter, si une équipe est éliminée, elle devra jouer des matchs de classement.

Ces matchs de classement auront pour enjeu une qualification aux Jeux Olympiques 2020. Pendant cette Coupe du Monde, il y aura sept tickets pour ces JO : un pour l'Afrique, un pour l'Asie, un pour l'Océanie, deux pour l'Europe et deux pour les États-Unis.

Le calendrier

Le premier tour de la compétition se déroule du 31 août au 5 septembre avec, pendant chaque journée, huit matchs au programme. Le deuxième tour débutera le 6 septembre pour se terminer le 9.

Les quart-de-finales auront lieu les 10 et 11 septembre, les demi-finales le 13 septembre. La finale se jouera elle le 15 septembre.