Covid-19 : Antoine Eïto de retour avec Le Mans Sarthe Basket

Remis de la Covid-19, Antoine Eïto a retrouvé ses partenaires et le parquet ce jeudi soir. Le capitaine du MSB, est de retour à l'entrainement collectif et devrait être en tenue samedi soir à Antarès pour affronter Châlons-Reims. Un soulagement pour le meneur du Mans Sarthe Basket, premier joueur du club testé positif au coronavirus qui a été éloigné des terrains pendant plus de deux semaines.

J'étais complètement KO

Le 3 octobre dernier, la mauvaise nouvelle tombait pour Antoine Eïto. "C'était après le match contre le BCM. Vers 22h, cela a confirmé ce que je pensais : test positif... voilà on peut le choper". Le coronavirus a mis le meneur des Tangos, agé de 32 ans, complètement KO. "Fièvre, maux de tête, courbatures, j'avais chaud, j'avais froid. J'ai perdu 1,5 kg la première nuit, puis la toux est arrivée, puis la perte du goût et de l'odorat avec une constante fatigue pendant 10 jours. Et même là je reprends mais je me sens fatigué".

Examens rassurants

Mais les examens sont rassurants. Test PCR lundi : négatif. Ensuite scanner thoracique : pas de séquelles pulmonaires. Mesures cardiaques : normales. Tout va bien pour le capitaine du Mans Sarthe Basket qui a tout de même perdu 2,5 kilos de masse musculaire. Affaibli, il a bénéficié d'un programme de reprise personnalisé cette semaine. "Surtout des exercices cardios mais il me faudra 15 à 20 jours je pense pour revenir à 100%".

Seulement 5 joueurs pros lors des entrainements collectifs

En tout cas, sa reprise coïncide avec celle de l'équipe, qui s'est retrouvée elle aussi à l'arrêt. "Ce qui s'est arrêté, c'est les entrainements collectifs des 11 joueurs pros. Les gars étaient plus que 5 pros avec 5 espoirs, c'est super compliqué. Et c'est d'autant plus dommageable qu'on avait une bonne alchimie et qu'on était en avance collectivement sur les autres équipes. Voilà, il faut tout recommencer mais on a des joueurs intelligents, on devrait y arriver".

Et le MSB pourra compter sur son meneur, qui sera sur le terrain samedi. "Maintenant que j'ai eu le virus est que j'ai récupéré au moins dans la vie normale, je joue !" L'envie est là mais ce sera tout de même un autre test pour Antoine Eïto, le test des parquets pour évaluer son niveau de jeu et sa capacité a enchainé puisque le MSB va devoir jouer 3 matchs en une semaine.