Covid-19 : pas de nouveaux cas à l'Orléans Loiret Basket, le match face au Mans est maintenu

Aucun nouveau cas positif de Covid-19 n'est recensé à l'OLB, après une série de tests effectués mardi après la découverte de deux cas (un joueur et un membre du staff) le week-end dernier. Le match face au Mans dimanche en Betclic Elite est donc maintenu.

Ouf ! Aucun nouveau cas de Covid-19 n'est recensé au sein de l'Orléans Loiret Basket (joueurs et staff), indique ce mercredi soir le club orléanais. Le week-end dernier, deux membres de l'OLB, un joueur et un membre du staff, avaient été testés positifs et aussitôt placés à l'isolement.

Une série de tests a été effectuée mardi matin, et les résultats viennent d'être envoyés à l'OLB. Le match du championnat de Betclic Elite OLB / Le Mans, prévu dimanche 5 décembre à 15h15 au palais des sports d'Orléans, est maintenu.