Covid-19 : trois cas positifs au Saran Loiret Handball, qui doit reporter deux rencontres de Proligue

Trois membres de l'équipe du staff du Saran Loiret Handball ont été testés positifs au Covid-19 annonce le club ce mardi dans un communiqué. Ils ont été placés à l'isolement et sont pour l'heure asymptomatiques. Les deux prochaines rencontres face à Sarrebourg et Pontault-Combault sont reportées.

Les rencontres face à Sarrebourg et Pontault sont donc reportées.

Le Covid s'invite à nouveau en Proligue, la deuxième division de handball. Suite aux tests PCR réalisés en début de semaine, les résultats ont révélé trois cas positifs au sein de l'effectif et du staff du Saran Loiret Handball annonce le club dans un communiqué publié ce mardi.

Les trois personnes positives ont été placées à l'isolement mais sont pour l'heure asymptomatiques, les entraînements de l'équipe pro sont pour l'heure suspendus.

Sarrebourg et Pontault reportés

Par conséquent, les matchs des Septors face à Sarrebourg et à Pontault-Combault prévus ce vendredi 26 février et mardi 2 mars prochain sont reportés. Deux nouvelles dates ont été fixées : pour Sarrebourg ce sera le 16 mars et pour Pontault rendez-vous le 24 mars.