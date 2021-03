Covid : Dortmund refuse de venir jouer contre Metz Handball en Ligue des Champions

Au moment de disputer les 8e de finale de la Ligue des Champions, Metz Handball ne s'imaginait pas se retrouver... sans adversaire ! Les allemandes de Dortmund, que les Dragonnes devaient affronter ce vendredi et dimanche à Nancy en raison des contraintes sanitaires, ont annoncé et à la surprise générale leur refus de se déplacer en Lorraine.

"Irresponsable" selon le BVB

Dans un communiqué publié jeudi soir sur son site internet, le BVB évoque "l'incertitude entourant un cas coronavirus" parmi les messines. Effectivement, une joueuse a été testée positive, mais le reste du groupe était déjà à l'isolement et les tests réguliers n'ont pas révélé d'autres contaminations. Mais cela n'a pas convaincu le club de la Ruhr qui a proposé la tenue d'un seul match dimanche et des tests quotidiens des Dragonnes d'ici la. L'EHF a rejeté cette demande estimant que rien ne s'opposait au maintien de la double confrontation. Pour Dortmund "dans ces conditions, un voyage à Nancy et l'organisation des matchs sont irresponsables." Une décision radicale, au risque de perdre sur tapis vert.

Un "coup de massue " pour Thierry Weizman

Le président de Metz Handball a appris avec surprise le volte face de ses adversaires et évoque "un coup de massue" après les efforts du club pour organiser la rencontre à Nancy. Thierry Weizman "ne comprend pas" l'attitude des allemands et espère obtenir une réponse rapide de l'EHF, peut-être dès ce vendredi matin, sur la suite à donner à cette affaire et si son équipe est qualifiée sur tapis vert. "On est pas à l'abri d'un revirement" prévient le président messin qui rappelle que "Dortmund n'est qu'à 4h de route" et que le BVB pourrait encore changer d'avis si l'instance européenne le menaçait de pénalités financières.