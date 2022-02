Covid : les basketteurs de la JAVCM et les volleyeuses de Chamalières particulièrement impactés

"C'est la 4e fois qu'une équipe adverse a des cas de Covid qui entrainent un report de match". Guillaume Vizade ne sera pas sur le banc ce soir au Palais des Sports Pierre-Coulon à Bellerive-sur-Allier. L'entraineur de la JAVCM essaye pourtant de prendre la chose avec philosophie.

Le club le plus impacté en Pro B

"Ce n'est pas la peine de perdre de l'énergie avec quelque chose qu'on ne maîtrise pas". Après le déplacement à Rouen, et les réceptions de Blois et Nantes, c'est le match contre le SLUC Nancy prévu ce vendredi soir qui a été reporté.

Presque une fatalité pour Guillaume Vizade. "On essaye de faire preuve de beaucoup d'adaptabilité, mais ça fait deux ans maintenant et on commence à comprendre que ça fait partie de notre quotidien". Mais le technicien remarque que son équipe est celle qui a été le plus "pénalisée par ces reports qui n'étaient pas de notre responsabilité, donc oui nous sommes les plus pénalisés dans le championnat". Le prochain match est programmé à Lille mardi prochain. Sauf si...

Comme les basketteurs métropolitains, les volleyeuses de Chamalières sont également au repos forcé ce week-end en Ligue A. Le match à Marcq-en-Baroeul prévu ce samedi a été reporté. C'est également le 4e depuis le début de la saison. Mais là, ce sont quatre Chamalièroises qui sont positives. "Je n'ai plus que deux joueuses qui n'ont pas eu le Covid sur les 13 de l'effectif" précise Atman Toubani, l'entraineur de l'équipe. "La programmation et la planification deviennent une utopie" poursuit le technicien du VBC Chamalières.

"On était pratiquement maintenu à la trêve avec 9 points d'avance, et on va se retrouver à jouer notre peau jusqu'à la dernière journée" se lamente l'historique coach du club en attendant un déplacement à Nantes, et surtout la venue de Saint-Raphaël la semaine prochaine.

Enfin, les rugbymen de l'ASM ne joueront pas non plus ce week-end en Top 14. Après celui à Brive, c'est le match contre l'Union Bordeaux-Bègles, prévu ce samedi au stade Marcel-Michelin, qui a été reporté. Neuf Clermontois étaient positifs, et le club dans l'impossibilité d'aligner suffisamment de joueurs en première ligne.