Comme en championnat, le 20 janvier dernier, l'ESBF s’incline d’un but seulement face à l'ogre messin, ce mercredi soir, en 8e de finale de la Coupe de France de handball fémin. Et sur le même score : 28-27 pour l'invincible leader de la D1. Frustrant et encourageant à la fois pour les Bisontines.

Besançon, France

Les couples qui avaient choisi de passer leur soirée de la St-Valentin au Palais des Sports Ghani Yalouz de Besançon, ce mercredi 14 février, n'auront malgré tout pas à la regretter... Dans la salle bisontine qui affichait encore quasiment complet (environ 2.500 fidèles spectateurs passionnés) pour ce 8e de finale de la Coupe de France entre l’ESBF et Metz, les amoureux de handball féminin – comme les joueuses et leurs entraîneurs – ont vécu de très fortes émotions ! Et au final, la qualification sur le fil de l’offre messin…

Bisontines et Messines encore à égalité à 38’’ de la fin

Trois semaines après leur dernière confrontation déjà très serrée contre les Messines, en championnat (20 janvier), les Bisontines se sont inclinées sur le même très frustrant score de 28-27, ce mercredi soir. D’autant plus cruel que les jeunes joueuses de Raphaëlle Tervel et Sandrine Mariot-Delerce ont, cette fois, fait plus que jeu égal durant toute la partie avec le leader invincible de la D1 cette saison (16 victoires en 16 journées)…

Metz était certes devant – de peu – au tableau d’affichage, à la mi-temps (11-13). Mais après avoir été mené 6-5 (12’). Puis, en seconde période, de nouveau l’ESBF a repris une longueur d’avance, à six reprises (17-16, 18-17, 19-18, 20-19, 21-20, 22-21) entre les 40e et 47e minutes ! Et les deux équipes étaient encore à égalité (27-27) à l’entame de la dernière minute du match…

Un ultime tir sur la barre et l'ESBF est cruellement éliminée par Metz

Une dernière minute décisive et cruelle pour les Bisontines… Avec, d’abord, le 28e et dernier but messin marqué par Grâce Zaadi, une des six championnes du monde 2017 avec l’équipe de France présentes dans l’effectif lorrain ! Puis cet ultime tir de la capitaine de l’ESBF, Alice Lévêque, qui vient s’écraser sur la barre transversale… A 15’’ de la fin…