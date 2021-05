D1 de handball féminin : les joueuses de l'ESBF s'imposent face à Chambray-Touraine

L'ESBF, en déplacement, a battu Chambray-Touraine lors de la finale aller pour la troisième place de D1 de handball féminin, sur un score de 27 à 25. Déjà qualifiées pour la prochaine saison de Coupe d'Europe grâce à leur troisième place des play-offs, les Engagées n'ont plus qu'un match à gagner pour accéder à la troisième place du classement et ça sera à domicile, samedi 29 mai et avec 800 spectateurs.

Ce sera aussi le dernier match de la coach, Raphaëlle Tervel. France Bleu Besançon vous fait vivre la rencontre en direct depuis le Palais des Sports de Besançon, à partir de 18h.

Grand retour du public pour la première fois depuis le mois de septembre, avec une priorité donnée aux licenciés du club, familles joueuses, bénévoles et sponsors du club qui ont jusqu'à ce mercredi soir pour réserver leurs places. Si jamais y en restait encore un peu, la réservation sera ouverte au grand public via le Facebook et le site de l'ESBF et les éventuels élus seront ensuite tirés au sort.