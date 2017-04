La série noire continue pour les handballeuses de Besançon surclassées par Brest en D1

Cinquième défaite consécutive de l'ESBF, ce samedi soir, en D1 Féminine ! Toujours privée de trois habituelles titulaires, la jeune équipe bisontine a été sèchement battue, 26-20, par Brest (3e). Le précieux "top 4" en vue des Play Off reste malgré tout accessible lors des deux dernières journées...

En un mois tout pile – depuis la défaite à Metz, le 1er mars – les handballeuses bisontines viennent de perdre autant de matchs qu’elles en avaient gagnés en 2017 ! Elles avaient attaqué la nouvelle année par une enthousiasmante série de cinq victoires – du 14 janvier, contre Fleury-les-Aubrais au 18 février, à Nantes – et c’est maintenant une douloureuse série de cinq défaites qu’elles ont à digérer…

5e défaite consécutive en D1 pour @ESBF_Handball : 26-20 contre Brest (3e) ! Les Bisontines (6e) ont été surclassées en 2 période... pic.twitter.com/1kJ3NFBFbV — France Bleu Besançon (@bleubesancon) April 1, 2017

C’était le troisième match en huit jours, ce samedi soir, pour l’ESBF qui n’a malheureusement pas tenu la distance face à l’armada de joueuses internationales de Brest (719 sélections cumulées !), 3e du championnat de D1 Féminine (LFH)… Les jeunes joueuses de Raphaëlle Tervel et Sandrine Delerce avaient pourtant très bien entamé la partie. Quatre buts d’avance encore à quatre minutes de la mi-temps (10-6) ! Mais c’est finalement bien Brest qui menait à la pause (11-12, 30e)…

12-11 à la mi-tps pour Brest à Besançon en D1 féminine... @ESBF_Handball a pourtant été à +4 durant l'essentiel du dernier 1/4 d'heure... pic.twitter.com/O3lclut8dY — France Bleu Besançon (@bleubesancon) April 1, 2017

Les Bretonnes, beaucoup plus athlétiques et expérimentées – sans parler du talent de Cléopâtre Darleux dans les buts ou encore d’Allison Pineau, la demi-centre de l’équipe de France – ont ensuite assez naturellement creusé l’écart pour s’imposer 26-20 au final devant les 2.500 fidèles spectateurs encore présents au Palais des Sports de Besançon, ce samedi soir.

Surclassée par l’armada bretonne, l’ESBF reste quand même en course pour le précieux ’’Top 4’’

C’est vrai, les Bisontines ont été surclassées en seconde période (13-20, 41e puis 17-26, 51e), mais « il n’y a pas péril en la demeure », estime Raphaëlle Tervel. C’est tout simplement la froide logique sportive devant un tel adversaire, pour cette équipe de l’ESBF encore plus rajeunie et inexpérimentée depuis un mois qu’elle doit se passer des services de ses habituelles gauchères titulaires (l’ailière des Bleues, Amanda Kolczynski et l’arrière espagnole Anna Manaut), toutes les deux victimes d’une rupture des ligaments du genou et remplacées jusqu’à la fin de la saison par les jeunes Apolline Feuvrier et Aissatou Kouyaté… Sans oublier l’absence sur blessure également (muscle pectoral) depuis trois matchs de la patronne de la défense, la pivot Laurence Brame… Mais, mêmes les séries noires ont une fin...

Les Bisontines de @ESBF_Handball (6e) motivées juste avant de défier Brest le 3e de la D1 !!! pic.twitter.com/kkM3k7M49v — France Bleu Besançon (@bleubesancon) April 1, 2017

Et malgré cette douloureuse série en cours de cinq défaites, l’ESBF peut toujours espérer atteindre son objectif – revu à la hausse en février – de ’’Top 4’’ final au classement de la phase régulière du championnat de D1 ! Certes, il ne reste plus que deux journées au programme. Mais si les Bisontines gagnent ces deux derniers matchs (chez le 10e et avant-dernier, Fleury-les-Aubrais, le 16 avril puis le 21 contre le 9e, Nice), elles seront quasiment assurées de retrouver cette précieuse 4e place synonyme de quarts de finale - retour des Play-Off à domicile !

C’est mathématique ! Parce que les deux adversaires directs de l’ESBF, Nantes et Toulon – qui s’affrontent ce dimanche après-midi – n’auront ensuite plus qu’un seul match à jouer chacun. Et pas contre n’importe qui ! Les Toulonnaises défieront Brest (3e) le 14 avril. Et les Nantaises termineront chez le leader, Metz, le 22 avril. Mais en attendant, les Bisontines resteront à la 6e place, à l’issue de ce premier week-end du mois d’avril…