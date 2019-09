D1/LFH : l'ESBF enchaine à domicile et avec autorité contre Bourg-de-Péage

Besançon, France

A l'ESBF, on respecte toujours ses adversaires. Les cadors, évidemment. Comme les plus modestes, telles les vaillantes mais ''faiblardes'' championnes du Portugal de Colegio de Gaia où, le week-end dernier au 1er tour aller de la Coupe EHF, les handballeuses bisontines ne sont jamais tombées dans la suffisance durant un match assez facile pourtant et conclu sur un +25 sans scrupule (37-12) qui devient, au passage, le nouveau record de la victoire la plus large à l'extérieur en 20 saisons de Coupe d'Europe pour les Francs-Comtoises !

Et quatre jours seulement après cette ''balade'' portugaise : ce mercredi soir en championnat de France, l'ESBF n'a pas plus pris de haut son adversaire drômois de Bourg-de-Péage qui ne dispute que la troisième saison de son histoire dans l'élite française après avoir terminé 10e et 11e (sur 12) au classement de la D1/LFH ces deux dernières saisons. Dans leur Palais des Sports, les Bisontines se sont imposées 26-20. Avec sérieux et application, toujours. Malgré un petit coup de mou du milieu de la première période à celui de la seconde (7-4, 12' / 7-7, 17' / 11-12, mi-temps / 11-14, 34' / 18-17, 46').

Des Bisontines plutôt sûres de leur force désormais

Un gros caractère aussi, pour deux autres bonnes raisons. Déjà parce qu'avant cette 4e journée de championnat, les Drômoises (coachées depuis 2015 par un certain Camille Comte, le précédent entraîneur de l'ESBF) affichaient finalement le même bilan que les joueuses de Raphaëlle Tervel et Sandrine Mariot-Delerce. Et c'est justement en raison de ce bilan d'une seule victoire (à domicile, contre Nice) pour deux défaites (à l'extérieur, Chambray-Touraine et Brest) jusque-là en D1/LFH que les Bisontines se devaient de gagner, histoire de ne pas prendre trop de retard par rapport au Top 4 du classement où, en vue des playoffs, il sera encore très important de se trouver à l'issue de la phase régulière du championnat...

Grâce notamment aux 13 arrêts (46% des tirs drômois) de Sakura Hauge, sa nouvelle gardienne de but norvego-japonaise, et aux 4 buts d'Amanda Kolczynski (dont 3 consécutifs pour redonner l'avantage à 18-17 puis, dans la foulée, de creuser l'écart à 20-17) ou encore aux 3 buts inscrits par Chloé Bouquet (l'ailière gauche de 24 ans qui vient d'être convoquée pour la première fois de sa carrière parmi les 20 sélectionnées de l'équipe de France pour le début des qualifications à l'Euro 2020 prévues à la fin de ce mois de septembre), l'ESBF a donc enchaîné un deuxième succès en autant de matchs à domicile cette saison qui lui permet, par la même occasion, de rééquilibrer son bilan victoires/défaites après cette 4e journée de D1/LFH et de remonter à la 5e place (à égalité avec quatre autres équipes).

Confirmer à Nantes dès mercredi prochain, après la nouvelle parenthèse portugaise ce samedi

Mais pas tellement le temps de se reposer pour l'ESBF. Dès ce samedi (14 septembre, 20h, en direct sur France Bleu Besançon), ce sera d’abord le match retour contre les Portugaises de Colegio de Gaia pour Alizée Frécon et ses copines qui, sans trop de souci a priori, devraient formaliser officiellement leur qualification pour le 2e tour de la Coupe EHF. Et quatre jours plus tard, déjà, mercredi prochain (18 septembre) pour la 5e journée de championnat, il s'agira de confirmer cette série victorieuse en cours chez des Nantaises encore très ambitieuses cette saison (4e au classement final 2018-2019, après avoir éliminé les Bisontines en ¼ de finale des playoffs).