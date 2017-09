VIDEO - Cruelle et frustrante défaite des Bisontins (GBDH) d'Alain Portes contre Pontault-Combault (D2/Proligue)

Les handballeurs de Besançon se sont inclinés 25-24, sur un but encaissé à l'ultime seconde, ce vendredi soir contre Pontault-Combault. Deuxième journée de D2/Proligue cette saison et deuxième frustrante défaite pour le GBDH et son nouveau coach Alain Portes...

Il n'en est jamais très loin. Mais Alain Portes n'a toujours pas réussi à gagner pour son troisième match officiel à la tête du Grand Besançon Doubs Handball (GBDH). Après la défaite "honorable", 32-29, contre Toulouse (D1/Starligue) en Coupe de la Ligue (8 septembre) puis le frustrant 21-18 encaissé à Billère en ouverture du championnat de D2/Proligue, le week-end précédent (15 septembre), le nouvel entraîneur bisontin a vécu avec ses joueurs une cruelle et frustrante défaite à domicile, ce vendredi soir ! Une défaite, 25-24, subie à la dernière seconde... face à Pontault-Combault.

La bonne entame pourtant du GBDH...

Tout avait pourtant bien commencé pour les Bisontins bien lancés par un impeccable Luka Brkljacic, le demi-centre auteur sur ses trois premiers tirs des trois premiers buts de son équipe (3-2, 5') avant de maintenir sa parfaite adresse sur ses quatrième et cinquième tirs personnels (6-4, 12' puis 7-4, 14') !

Encore un bon Ilija Komnenovic (en vert) dans les buts du GBDH ! - Joël Lihoreau

Et comme dans ce collectif bisontin bien huilé défensivement et offensivement, Adrien Claire a ensuite pris le relais sur son aile gauche (trois buts dont un magnifique lob) sans oublier l'arrière droit Mirko Popovic (3/3 au tir) et surtout Ilija Komnenovic a sorti le grand jeu dans ses buts en arrêtant notamment trois penalties sur les quatre accordés à Pontault-Combault : c'est donc assez naturellement que le GBDH menait à la mi-temps. Mais 13-11 "seulement" après avoir encaissé un "évitable" 3-0 dans les quatre dernières minutes (13-8, 26') de ce premier acte...

Dix dernières minutes au coude à coude et jusqu'à l'ultime seconde

Les prémices, en fait, du réveil francilien et du "coup de moins bien" du GBDH... Pontault-Combault - qui entend bien confirmer sa 2e place de la dernière saison régulière du championnat de D2/Proligue - a pris les commandes du match huit minutes après le retour des vestiaires (15-16, 38') avant de prendre le large (15-19, 41'). Mais les hommes d'Alain Portes n'ont rien voulu lâcher devant leur public du Palais des Sports Ghani Yalouz de Besançon. Revenu à égalité (19-19, 47') grâce à Adrien Claire, le GBDH a ensuite repris l'avantage (21-20, 49') avec le nouveau but également de Mirko Popovic !

+1, -1, pour les Francs-Comtois, pour les Franciliens et inversement... Voilà le scénario à suspense des dix dernières minutes du match. Et c'est finalement le GBDH qui rate le coche, à 28" du terme (24-24 à ce moment-là), avec ce tir de Luka Brkljacic (7/9 au final pour le meilleur buteur du match) détourné par le gardien adverse, Robin Cantegrel (12 arrêts). Car ensuite, c'est "temps mort" d'une minute posé par Pontault-Combault et dernière attaque rondement menée jusqu'à l'ultime seconde de la partie et ce cruel but encaissé par les Bisontins... Pour cette défaite 25-24...

Deux courts mais intenses déplacements consécutifs à venir pour le GBDH

Et c'est du très lourd encore - deux autres prétendants au Top 5 qualificatif pour les Play Off de D2/Proligue - qui attend le GBDH d'Alain Portes lors des deux prochaines journées de championnat : deux déplacements consécutifs à Sélestat (29 septembre) - désormais coaché par Christophe Viennet, l'ancien fidèle entraîneur bisontin - puis à Dijon (6 octobre) !