Daniel Perez, ex-président de la Chorale de Roanne: "Un départ brutal, de manière peu cavalière"

Roanne, France

On peut le dire. L'ancien président de la Chorale de Roanne, Daniel Perez, est en colère. Et il le dit sur France Bleu Saint-Étienne Loire. Alors que le club était relégable à la trêve (16e) après une série de trois défaites, l'homme fort du club a été poussé vers la sortie par l'ex-président Emmanuel Brochot et son coach de l'époque Jean-Denys Choulet.

Un retour signé par une victoire contre Châlons-Reims

Le duo, auteurs du doublé coupe-championnat en 2007, a signé son retour par une victoire vendredi soir contre Châlons-Reims à la Halle Vacheresse, 96-89. Les Roannais ne sont plus relégables, actuellement 14e. Le départ de Daniel Perez sera entériné la semaine prochaine. Mais le futur ex-président regrette ouvertement la manière dont ça s'est passé.

"Je l'ai mal vécu, de façon brutale. Le changement a eu lieu pendant que j'étais en congés. L'ancien président Emmanuel Brochot et son coach Jean-Denys Choulet ont pensé nécessaire de reprendre la main car, selon eux, on allait droit dans le mur."

On m'aurait appelé pour me dire : "On a des moyens pour sauver le club." Il n'y aurait pas eu de soucis.

"On m'aurait appelé pour me dire : "Je sais que tu pars fin mars. Mais on est prêt à prendre avant car on a des moyens pour essayer de sauver le club." Il n'y aurait pas eu de soucis."

J'ai quand même accepté de donner ma décision dans l'intérêt du club.

"Là, la façon dont ça s'est présenté est peu cavalière. J'ai quand même accepté de donner ma décision dans l'intérêt du club. Je pars un peu aigri mais je suis viscéralement attaché à la Chorale et je lui souhaite qu'elle réussisse globalement."

Nouveau duel pour le maintien vendredi sans Walker

Prochain match pour la Chorale vendredi 20h avec un nouveau duel pour le maintien chez le 16e Gravelines-Dunkerque. Ce sera sans Devondrick Walker. Un mois à peine après son arrivée, l’ailier américain a été remercié car "à court de compétition". Son départ sera compensé dans les prochaines heures par l’arrivée d’un nouveau joueur, annonce le club.