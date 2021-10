Daniel Goethals (Sharks d'Antibes) : "je ne suis pas un magicien"

Les sourires affichés cette semaine sur le parquet de l'Azurarena tranchent avec la crispation de la saison passée. A quelques heures de retrouver la Pro B, les coéquipiers de Gédéon Pitard, capitaine des Sharks, ont des fourmis dans les jambes. "On est revanchard par rapport à la saison passée. On a envie de tourner la page et de gagner tous les matchs. C'est l'objectif qu'on s'est fixé avec le groupe. Viser la victoire à chaque match et on verra si on peut accrocher les playoffs."

REPORTAGE - Daniel Goethals : une main de fer dans un gant de velours Copier

Les dents des Sharks rayent à nouveau le parquet

Renouvelé de près de moitié, le groupe Antibois avait besoin d'être régénéré cet été. Avant-derniers de Pro B la saison passée, les Sharks n'ont dû leur maintien qu'à la fusion des deux clubs alsaciens de Souffelweyersheim et Gries-Oberhoffen, pour ne former qu’une seule équipe, l’Alliance Sport Alsace. Pour rebondir, les Sharks ont recruté sept joueurs et misent sur le charisme de leur entraîneur Daniel Goethals, appelé à la rescousse en cours de saison dernière. "Mon plus gros travail consiste à balayer des esprits cette mauvaise saison, à tous les étages du club. Il faut regarder devant et pas derrière."

"On est revanchard" Gédéon Pitard Copier

Je ne suis pas là pour faire du social

L'ancien pivot compte bien changer les mentalités. Et décrit sa méthode avec deux mots : "l'humain et la rigueur. Je suis très exigeant avec moi-même alors j'en attends autant de la part de mes joueurs. Je les considère comme mes enfants. Mais je ne suis pas là pour faire du social. Je dois trancher. On peut dire que j'ai une main de fer dans un gant de velours." Alors après avoir filé un mauvais coton, Antibes espère maintenant retrouve son lustre d'antan.

"Il faut regarder devant" Daniel Goethals Copier

"Evidemment que ma mission c'est de ramener le club au plus haut niveau. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je ne suis pas un magicien. Mais si on évite les blessures on aura notre mot à dire pour retrouver les playoffs en fin de saison."