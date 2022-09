JDA Dijon : Danilo Nikolic, recrue de dernière minute

On pensait que l'effectif de la JDA Dijon était bouclé depuis le mois de juillet et l'arrivée de David Brembly, présenté comme la "dernière recrue" de l'été. Finalement, vendredi 9 septembre 2022, la Jeanne annonce l'arrivée d'un nouveau renfort sur les postes intérieurs : l'international monténégrin de 29 ans Danilo Nikolic, qui jouait depuis 2015 au Buducnost Podgorica. "Danilo arrivera prochainement à Dijon et, sous réserve de qualification par la Ligue Nationale de Basket, prendra part aux prochains matchs de pré-saison", indique le club dijonnais sur son site.

"Un joueur possédant une riche expérience européenne"

"Notre choix s’est porté sur Danilo Nikolic, qui est un joueur possédant une riche expérience européenne. Il nous apportera sa faculté à bien lire les situations en plus de sa faculté à être une réelle menace sur le tir extérieur, indique dans un communiqué le directeur sportif de la JDA, Fabien Romeyer. On espère que son arrivée, associée à celle de Gregor, permettra une stabilité dans la préparation du groupe et dans le travail quotidien à 15 jours du début de la saison régulière".

Le championnat Elite reprend le 23 septembre pour la JDA, avec la réception du Portel. En attendant, la Jeanne est engagée sur le tournoi de Luxeuil samedi 10 et dimanche 11 septembre.

