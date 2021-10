Dans la ferveur à Besançon, les handballeuses françaises assurent comme des championnes olympiques

L'équipe de France féminine de handball a vécu le plus beau jour de son histoire ce 8 août 2021 lors des JO de Tokyo, en décrochant sa toute première médaille d'or olympique ! Mais dans une salle vide ou presque (présence seulement autorisée notamment pour les bénévoles de l'organisation japonaise qui le souhaitaient ainsi que les... handballeurs français sacrés la veille), en tous cas interdite aux spectateurs à cause du huis clos sanitaire imposé par le Covid...

Alors, évidemment, deux mois après, ce mercredi soir, quelle joie et quel plaisir pour les Bleues et leur staff qui renouaient avec la compétition en sélection nationale dans ce Palais des Sports de Besançon, dont les 3.000 places disponibles avaient toutes été très rapidement réservées à l'ouverture de la billetterie début septembre ! Pour ce match de qualifications à l'Euro 2022, face à la République Tchèque : une ambiance de feu à coups de Marseillaise entonnée à trois reprises et à gorges déployées dans les tribunes, garnies de drapeaux bleu-blanc-rouge joyeusement agités et où la bruyante ferveur des encouragements du public franc-comtois n'a jamais cessé avant, pendant et après la partie !

Aussi parce que cette équipe de France, encore plus rajeunie qu'aux JO, a récité dès les premières minutes un handball de qualité et efficace pour finalement très largement s'imposer (38-22) !

Gros match et plus grosses émotions encore aussi pour les quatre Franc-Comtoises des Bleues

Dans sa liste de rentrée (vingt joueuses), le sélectionneur national avait seulement convoqué six championnes olympiques pour permettre à ses habituelles cadres de souffler ou soigner leurs plus moins petits soucis de santé.

Et sur les seize noms couchés par Olivier Krumbholz sur la feuille de match du soir, quatre des cinq Franc-Comtoises -toutes formées à l'ESBF, l'emblématique club bisontin de handball féminin- appelées pour ce rassemblement des Bleues à Besançon.

Pas encore de première sélection officielle en équipe de France A pour Clarisse Mairot (ESBF, 20 ans), la très prometteuse arrière est finalement restée en tribunes pour assister notamment aux belles prestations respectives des deux gardiennes qui ont échangé leur place dans les buts à la mi-temps (19-12) : 10 arrêts pour la Haut-Saônoise Laura Glauser (Györ/Hongrie), 7 parades pour la Montbéliardaise Catherine Gabriel (Paris 92) !

Catherine Gabriel, au Palais des Sports de Besançon le 6 octobre 2021 après la victoire (38-22) des handballeuses françaises contre la République Tchèque (qualifications à l'Euro 2022) © Radio France - Julien Laurent

Et chapeau également à Lucie Granier (22 ans) : pour les premières minutes de sa jeune carrière avec les grandes Bleues, l'ailière droite de l'ESBF a tout simplement marqué 3 buts, dont le premier (celui du 11-8 à la 15e minute) quelques secondes seulement après son entrée en jeu dans "son" Palais des Sports de Besançon !

Lucie Granier, en zone mixte du Palais des Sports de Besançon le 6 octobre 2021 après la victoire (38-22) des handballeuses françaises contre la République Tchèque (qualifications à l'Euro 2022) © Radio France - Julien Laurent

Sans oublier le but également de Chloé Valentini (à Metz depuis cet été, après 10 ans à l'ESBF), l'ailière gauche du Haut-Doubs médaillée d'or à Tokyo était en larmes -de joie- après le match au moment de retrouver sa famille et tous ses amis et avant de passer par la zone mixte pour répondre aux médias ce mercredi soir.

Chloé Valentini, en zone mixte du Palais des Sports de Besançon le 6 octobre 2021 après la victoire (38-22) des handballeuses françaises contre la République Tchèque (qualifications à l'Euro 2022) © Radio France - Julien Laurent