Dans la Sarthe, les joueurs du CSP vont vivre ce week-end leur "dernier test grandeur nature" avant la reprise

Les basketteurs limougeauds ont l'occasion de faire les derniers réglages avant la reprise du championnat, dans une semaine contre Monaco. Ils sont dans la Sarthe ce week-end pour un ultime tournoi de préparation . Ce samedi à 18h, le CSP affronte Gravelines-Dunkerque puis jouera un autre match dimanche, soit contre Le Portel soit contre Le Mans.

Alors que la première journée de Betclic Elite approche vite, c'est un moment important pour Kévin Anstett, le directeur sportif du CSP. "C'est le dernier test grandeur nature". "Autant sur le début de la prépa on se concentrait sur nous, là vraiment on va se rapprocher de ce que l'on veut faire en match officiel, que ce soit en terme de jeu, en terme de rotations."

"Nous sommes talentueux, nous avons un énorme potentiel"

De son côté, l'entraineur, Ilias Kantzouris explique que "nous voulons montrer que nous travaillons bien pendant les entrainements et que l’on s’améliore en tant qu’équipe". Comme il l'a déjà dit la semaine dernière, pour lui "le résultat pendant la préparation n'est pas important." "Bien sûr, on joue toujours pour gagner mais maintenant nous avons d’autres priorités et on espère avoir deux bons matchs contre deux bonnes équipes."

Plusieurs semaines après avoir pris en main l'équipe, le coach l'affirme : "Nous sommes talentueux, nous avons un énorme potentiel mais on doit travailler dur pour mettre en place les choses que nous voulons créer dans notre basket. Bien sûr, nous avons beaucoup de travail devant nous. On est sur le bon chemin et il nous faut maintenant trouver le moyen de gagner les matchs."