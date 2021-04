Dans quel état d'esprit se trouve la JDA Dijon avant la finale de la Coupe de France ?

Les supporters de la JDA Dijon retiennent leur souffle, à quelques jours de la finale de la Coupe de France de basket, face à l'ASVEL Lyon-Villeurbanne, samedi 24 avril 2021 (19 heures), à Paris-Bercy. Plus d'un an après le succès en Leaders Cup, quinze ans après la victoire en Coupe de France (en 2006, face à Orléans), la Jeanne a l'occasion d'écrire une nouvelle page somptueuse de son histoire.

Pas de pression supplémentaire

C'est de rigueur avant une grande échéance, surtout sportive : il ne faut pas se laisser gagner par la pression, pour ne pas perdre ses moyens au moment crucial. Pour la JDA, pas de risque, l'entraîneur Laurent Legname fait tout pour préserver ses joueurs : "Je n'ai pas plus de pression que d’habitude, on l'a au quotidien quand on fait ce métier. On sait qu'il y a un titre au bout, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se mettre trop de pression. La vie va continuer après, on aura encore 14 matchs de championnat. C'est une chance et j'espère qu'on va la saisir à fond, mais il n'y a pas de raison de se mettre plus de pression que cela".

"Sûrement que le jour du match on va commencer à comprendre que ce n'est pas un match comme d'habitude, mais pour le moment c'est une préparation de match classique, indique de son côté le capitaine Axel Julien. Laurent n'a pas changé sa façon de faire, on alterne entre bosser l'attaque et la défense pour être prêts le plus possible samedi".

Deux joueurs pas encore à 100%

Deux joueurs dijonnais connaissent quelques pépins physiques, deux jours avant la rencontre. David Holston ressent toujours une gêne aux adducteurs, il a été ménagé lundi et mercredi. Il a pu reprendre "doucement" l'entraînement jeudi, indique son entraîneur au micro de France Bleu Bourgogne.

Gérald Robinson, de son côté, "s'est fait mal au dos" lors de la victoire contre Nanterre en début de semaine. Il ne s'est pas entraîné mercredi et jeudi. "A l'heure actuelle, ce n'est pas encore sûr que les dix joueurs soient opérationnels, résume Laurent Legname. Ce sont des pépins, des petits bobos, rien de grave, mais c'est vrai que quand on joue un match comme ça, on veut que tous les joueurs soient à 100% de leurs capacités physiques. On espère, en les gérant, que ce soit le cas samedi".

Les attentes des supporters

L'opportunité d'un titre fait briller les yeux des supporters de la JDA, malheureusement privés depuis de longs mois de Palais des sports - et de Paris-Bercy en l’occurrence pour la finale. Alain, par exemple, suit les aventures de la Jeanne depuis 25 ans. En "temps normal", il va voir la JDA jouer une dizaine de fois par saison. Ce supporter est plein d'éloges pour l'effectif actuel : "Sur 25 ans, c'est l'équipe la plus aboutie, il n'y a pas photo. Il y a de très bons joueurs, mais en plus il y a une homogénéité, une complémentarité entre les joueurs qu'on ne trouvait pas tout le temps. Depuis la montée de Pro B, on sent une progression, on atteint un sommet là, c'est beau, c'est une belle équipe !"

La finale à suivre en intégralité sur France Bleu Bourgogne !

Soirée exceptionnelle sur France Bleu Bourgogne, samedi 24 avril 2021. La finale sera à suivre en intégralité à la radio et sur francebleu.fr, commentée en direct de Paris. Rendez-vous 19 heures pour le coup d'envoi !