Dans une mauvaise passe, le Champagne Basket veut renouer avec la victoire ce soir face à Cholet

Le Champagne basket qui reste sur quatre défaites d'affilée, reçoit Cholet ce mercredi 12 mai à 19 h au complexe René Tys à Reims. Le club marnais pointe à l'avant dernière place au classement de Jeep Elite : 17e devant le Boulazac basket Dordogne. Avec 7 victoires et 15 défaites depuis le début de la saison. Mais... le Champagne basket compte trois matchs de retard, en raison d'un calendrier complètement bousculé par la crise sanitaire. Ce mercredi,

On a 4 matchs où il faut engranger des victoires -- Cédric Heitz

L'entraîneur Cédric Heitz n'est pas "inquiet" mais il reconnaît que les matchs à venir vont être très importants : "on en a joué trois de moins que certains adversaires et c'est vrai que ça pèse ! d'autant plus qu'aujourd'hui on est dans une séquence où on reçoit Cholet, Roanne, on se déplace à Limoges, et derrière on reçoit Boulazac donc on a 4 matchs où il faut espérer engranger des victoires".

Tout faire pour éviter la descente en pro B la saison prochaine, c'est évidemment l'objectif. "A voir le classement dans 3 matchs, si le classement est le même là on sera très déçus et un peu inquiets, mais on essaye de rester dans le sang froid et le travail", explique l'entraîneur du Champagne basket.

Effectif diminué et cadence infernale

Et le calendrier de Jeep Elite est à ce point bousculé que le Champagne basket va enchaîner 3 matchs en... 6 jours. Les basketteurs marnais recevront Roanne samedi 15 juin, et enchaîneront avec un déplacement à Limoges le lundi. Un seul jour de repos entre deux matchs : "du jamais vu" dans sa carrière souligne Cédric Heitz.

"L'enchaînement des matchs s'accélère à une vitesse folle, on a vraiment l'impression que la Ligue de basket veut tout faire pour finir la saison quoi qu'il en coûte ! et aujourd'hui ça coûte beaucoup en termes d'intégrité de joueurs et de résultats", souligne le coach. D'autant que le Champagne Basket a un effectif réduit, deux blessés. Le club doit notamment faire sans son capitaine Jessie Begarin, indisponible un mois. Et l'entraîneur a fait appel à des joueurs espoirs.

Hâte de retrouver le public dans les salles -- Cédric Heitz

Quant aux supporters, au retour du public dans les enceintes sportives, il sera possible à partir du 19 mai, mais de façon partielle. Pas plus de 800 personnes en intérieur. Quelque soit la jauge, c'est très attendu par Cédric Heitz : "on attend le retour avec impatience le retour du public, qui pourra partager avec nous les moments difficiles qu'on a déjà vécu et peut être les moments heureux qu'on aura à l'avenir".