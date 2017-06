Dax Gamarde Basket, du sang frais pour DGB

Le marché de printemps de Dax Gamarde, premier club masculin du basket landais, qui intensifie son recrutement.

Objectif validé pour la saison prochaine, essayer d’accrocher une qualification pour les Play Off ce qui a échappé d’un poil au club chalossais cette saison. Et l’affaire se fait sur les renforts.

G Darrigand DGB - jsa bdx

Et une signature de plus une ! Geoffrey Bourcier, meneur de 27 ans arrive après une après une année sabbatique loin des parquets. Il est parti en fait pour un tour du monde de douze mois avec sa compagne, à la découverte des cultures en Australie, Philippines, Amazonie, Amérique latine. L’ancien joueur de St Brieuc en Nationale 1, fils de marin pêcheur, breton de Dinard, a été formé à Fougères, il est pur produit du basket ball chouchen et galette sarrasin. Bourcier est donc la 3è recrue des rouge et noir chalosssais après le serbe Danijel Zorich et aussi et surtout le grand Gauthier Darrigand, globetrotter du basket français, meneur à très grosse expérience, passé par la Pro A avec Pau, Clermont -Ferrand et Strasbourg puis la Pro B à Boulazac, la JA Bordeaux ensuite et Brissac pour terminer. Gauthier Darrigand, l’excellence de la baballe orange à la landaise…retour au pays et ambitions intactes.

G Darrigand meneur de DGB Copier

Dax Gamarde Basket qui va devoir lutter encore à armes inégales avec la concurrence : 250 000 euros pour l’enveloppe budgétaire des chalossais quand les autres candidats à la montée en Nationale 1 tournent à 350 ou 400 000. Mais la teneur de la cagnotte ne fait pas forcément la qualité d’une équipe,