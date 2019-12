Dax Gamarde Basket, prendre des points, retrouver du jeu

Département Landes, France

Les Chalossais sont 8è, les Toulousains 10è, un point derrière. Match pour récupérer des pions et remonter au classement. A l’aller les Chalossais s’étaient inclinés 98-84 dans un match sans grande consistance avec une débandade en défense.

Or donc pour Jérôme Mansanné, le capitaine de Dax Gamarde, à l’occasion de ce match retour, l'objectif c'est la victoire absolument pour assurer des points à la maison et constituer le matelas en vue du maintien.

Toulouse à géométrie variable

Le club monté en Nationale 1 à l’issue de la saison 2017, avec aujourd'hui dix huit points au compteur, n’est pas à l’abri de la menace des équipes qui suivent, y compris les deux derniers, Tarbes-Lourdes et Vanves. Mais, les violet et blanc sont tout aussi proches du devant de la classe, à trois longueurs de Caen, actuel 6è. A l’extérieur les Haut- Garonnais sont à la peine : cinq sorties et autant de défaites. Et sans jamais véritablement inquiéter leurs hôtes.

DGB, renouer avec la victoire - DGB Pro

Dax Gamarde, pour sa part, sur son parquet, a disputé sept rencontres et en a perdu trois, la dernière en date face au leader Angers, de cinq points, les deux premières en ouverture de championnat alors que les joueurs du président Lamaignère faisaient leurs gammes pour leur première saison en Nationale 1. Les rouge et noir de Chalosse ont donc occasion forte de reprendre du poil de la bête devant une équipe largement à leur portée.

Prochain match des Gamardo- Dacquois, mardi 10 décembre, grosse sortie à Bordeaux .