Dax-Gamarde Basket : retour au championnat au milieu d'une très longue pause

"On attendait ça, on a hâte de reprendre la compétition". L’enthousiasme de l'ailier Gamardo-Dacquois Alpha Mbodj, alors que les Landais font ce mardi soir un court retour au championnat. Dax-Gamarde Basket n'a plus joué en championnat depuis son dernier déplacement à Vitré. C'était le 24 octobre dernier pour une défaite 89 à 79.

Ce mardi soir, à 20 heures, l'équipe de Nationale Une va jouer à Tarbes face à l'Union Tarbes-Lourdes Basket. C'est en fait le match reporté pour cause de Covid de la deuxième journée de championnat. La Fédération de Basket a choisi ce mois de décembre pour jouer les matchs qui avaient été reportés avant la vraie reprise du championnat début janvier 2021. "Là, on va jouer et _après on a encore un mois sans jouer_, parce qu'après, on reprend le weekend du 9 janvier. Cela refera encore un mois de pause", explique Alpha Mbodj.

Un calendrier particulier, "très compliqué", dit Jean Lamaignère le président du DGB 40, qui s'agace de la situation. De son côté, Alpha Mbodj tente de positiver : "ce n'est pas facile mais _on est pas à plaindre vu la situation en France_. On peut s'entraîner."

Relancer une bonne dynamique

En tout cas, le groupe est au complet. Et avec un bilan d'une victoire pour quatre défaites, Dax-Gamarde, avant dernier du classement, doit relancer la machine après un début de saison manqué : "oui on a eu du mal. Comme beaucoup d'équipe, on a eu une préparation un peu tronquée, des nouveaux joueurs, donc le temps que tout se mette en place. Là justement, on a eu du temps. Je pense qu'on a utilisé à bon escient le temps qui nous a été entre guillemets offert. Maintenant, il faut voir si on arrive à relancer une bonne dynamique. En tout cas j'y crois", explique l'ailier Gamardo-Dacquois Alpha Mbodj. Le DGB 40 va donc tester sa (très) longue préparation face à une équipe de Tarbes-Lourdes encore plus en difficulté, dernière du championnat, qui n'a joué que trois rencontres sur six et n'en a gagné aucune.