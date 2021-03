Dax-Gamarde Basket : un appel aux don pour soutenir le club

Fleuron du basket masculin dans les Landes, Le club de Dax-Gamarde vit une saison très particulière liée à la crise sanitaire. Aujourd’hui le club en appel à la générosité de ses supporters et de tous les amoureux du club. Et en profite pour soutenir également l’hôpital de Dax.

La situation sanitaire actuelle qui oblige le DGB à jouer ses matchs à huis-clos va probablement durer jusqu’à la fin de la saison. Le club de Dax-Gamarde qui évolue en nationale 1 masculine est contraint de chercher de nouvelles sources de recettes. Sans billetterie, sans buvette le club ne peut plus compter sur ces recettes non négligeables lors des matchs à domicile alors que ses charges fixes ne changent pas.

Vous pouvez donc soutenir le club en faisant un don. Pour cela il suffit de vous connecter sur le site officiel du club.

Le club ayant toujours était impliqué dans le monde associatif il a été décidé que 30% des dons seront reversés au fonds mécénat de l’Hôpital de Dax sachant que chaque don ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant versé dans la limite de 20 % du revenu imposable.

vivez le match contre Bordeaux en direct sur France Bleu Gascogne

France Bleu Gascogne soutient également le club de Dax-Gamarde en vous offrant les maillots officiels du club en jouant lors de nos émissions « 100% club » entre 18h et 19h et en vous proposant le 30 mars une soirée spéciale en direct des Arènes de Gamarde avec la retransmission en direct et en intégralité du match face à Bordeaux. Rendez-vous dès 18 heures pour cette soirée.