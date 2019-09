Dax Gamarde : bienvenue chez les "pros" !

Dax, France

L'aventure commence pour les basketteurs de Dax Gamarde. Ils vont entrer dans le monde du basket professionnel. Ce mardi, à 20 heures, Dax Gamarde joue contre Tarbes, club de Nationale 1 pour le premier tour de Coupe de France. Ils vont pouvoir découvrir l'enjeu d'un match entre deux clubs professionnels. Un avant-goût de ce qui attend les joueurs rouges et noirs vendredi soir à Toulouse pour la première journée en Nationale 1, la troisième division française.

Dax Gamarde a déjà perdu contre Tarbes en amical

Vendredi dernier, Dax Gamarde a perdu contre Tarbes 72-66. Un match amical où Denis Mettay, le coach dacquois a pu se rendre compte des forces de cette équipe tarbaise : "son jeu rapide, son agressivité défensive et l'adresse de ses joueurs extérieurs. Je pense que l'équipe est prête, plus prête que nous en tout cas".

C'est vrai que la préparation des joueurs landais n'a pas été optimale avec l'arrivée tardive de la recrue Xane d'Almeida, rentré du Mondial en Chine ou de l'américain A'uston Calhoun, débarqué dans les Landes, il y a une semaine seulement. Autre souci, les blessures, Florian Lesca est d'ores et déjà forfait pour le match contre Tarbes, il souffre d'une déchirure "aux ischios" d'après le coach Denis Mettay.

Jerome Mansanné, capitaine de Dax Gamarde : " On rentre dans le vif du sujet"

Premier match en Coupe de France, avec les équipes professionnels et premier match en Nationale 1, la troisième division française. C'est une semaine chargée en émotion que vont vivre les joueurs de Dax Gamarde, Jérôme Mansanné, le capitaine est impatient : _"_On se sent hyper excité. J'ai 37 ans mais j'ai pas l'impression du coup. Quand je suis arrivé, on était en Nationale 3 et l'objectif c'était simplement d'aller en Nationale 2. On a hâte d'y être et de se lancer dans le grand bain"

Et le grand plongeon ce sera vendredi soir, à Toulouse, dès 20h30 pour la première journée en Nationale 1. Vous pourrez suivre le premier match de Dax Gamarde en Nationale 1 sur France Bleu Gascogne dès 20h30.