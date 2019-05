Dax-Gamarde monte en Nationale 1 et entre dans l'histoire du basket landais

Gamarde-les-Bains, France

Plus de 2.000 personnes sont venues donner de la voix dans les arènes de Gamarde ce vendredi soir pour le match retour des 1/2 finale de Nationale 2 entre Dax-Gamarde et Avignon-Le Pontet. Dans une ambiance surchauffée, la Chalosse a poussé derrière les Landais qui rentrent dans l'histoire du basket landais. Les Gamardo-Dacquois ont toujours mené au score, même si le 2e et le 3e quart-temps ont été difficiles. Ils l'emportent 64-53.

Belle adresse dans le 1er quart-temps

Malgré beaucoup de maladresses dans les premières minutes, Avignon-Le Pontet ouvre le score. Mais très vite Dax-Gamarde montre qui est le patron. Une très belle adresse dans les paniers à 3 points (5 paniers) permet aux Landais de mener à la fin du 1er quart-temps : 21-12.

Doubles fautes disqualifiantes dans le 2e quart-temps

Dax-Gamarde continue sur sa lancée. Mais, Florian Lesca et Zarko Rakocevic (Avignon-Le Pontet) sont sanctionnés par un carton rouge. Les deux joueurs en sont venus aux mains, après un choc. Fin de la rencontre pour le pivot avignonnais et l'ailier gamardo-dacquois. Avignon reste dans le match et défend bien. L'adresse de Dax-Gamarde à 3 points s'étiole et même si les Landais mènent toujours au score, ils perdent ce 2e quart-temps : 35-28

Le 3e quart-temps, dans le dur

L'entame de ce 3e quart-temps est compliquée, malgré un panier à 3 points de Gauthier Darrigand. Avignon-Le Pontet n'a pas dit son dernier mot et Dax-Gamarde est "dans le dur", les Landais n'y arrivent plus et calent. Les deux équipes passent 4 minutes sans marquer, c'est la panne sèche ! Jusqu'à ce que Denis Mettay, le coach de Dax-Gamarde, fasse revenir Gauthier Darrigand. Dans ce 3e quart-temps les Landais marquent 9 points, les Avignonnais 8 points. A la fin de ce 3e quart-temps : 44-36

4e quart-temps : tous les points comptent

La victoire et la montée en N1 sont loin d'être acquises. Les organismes fatiguent des deux côtés, beaucoup de perte de ballons. Mais, Dax-Gamarde qui commence ce dernier quart-temps avec 6 points grappille creuse l'écart dans la dernière minute de jeu. Score final : 64-53.

Dax-Gamarde qui rentre dans l'histoire du basket landais va fêter cette victoire et cette montée raisonnablement, puisque dès demain soir les joueurs seront dans d'autres arènes, celles de Dax, pour disputer leur 4e finale de Coupe des Landes et tenter de conserver leur titre.

Les finales de la Coupe des Landes de basket seront à vivre sur France Bleu Gascogne. Rendez-vous dès 18h30.