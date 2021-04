"De l'énergie et de la rage" : les Flammes Carolos prêtes pour la finale de Coupe de France de basket

C'est la quatrième finale de Coupe de France d'affilée pour les Flammes Carolos. Les basketteuses ardennaises affrontent Lattes-Montpellier ce samedi 24 avril à l'Accor Aréna, la mythique salle parisienne, plus connue sous le nom de Bercy. Après trois défaites en 2017, 2018 et 2019 (face à Bourges), les Flammes espèrent enfin remporter cette finale, et rapporter un premier titre au club de Charleville-Mézières.

Endy Miyem et Mame-Marie Sy-Diop, deux joueuses d'expérience

"C'est beaucoup de fierté de se dire qu'on y retourne contre une autre équipe de Bourges, confie la meneuse Amel Bouderra. Ce n'est pas donné à tout le monde de jouer une finale." Pour passer un cap cette année, les Ardennaises peuvent compter sur Mame-Marie Sy-Diop, arrivée au club l'été dernier et déjà victorieuse de la Coupe de France avec Montpellier : "Il faudra se donner à fond et ramener la victoire à la maison. Cette coupe, je l'ai déjà gagnée. Il y a des joueuses qui n'ont jamais mis les pieds à Bercy, elles ne vont pas se rendre compte..."

Les Flammes Carolos peuvent compter sur l'expérience d'Endy Miyem à Bercy © Radio France - Alexandre Blanc

Mame-Marie Sy-Diop compte bien aider ses coéquipières : "Je vais essayer d'apporter de la sérénité et éviter que les joueuses stressent, il n'y a rien de pire. Il faut prendre ce match là avec plaisir." Même défi pour la Rémoise Endy Miyem. Elle aussi a déjà remporté la Coupe de France avec Bourges, à cinq reprises : "Mon rôle c'est d'être exemplaire, faire le nécessaire pour gagner ce genre de matchs. Il faut que je me serve de toutes les finales que j'ai pu vivre jusque là et être là pour mes coéquipières."

Dans un Bercy vide samedi, la capitaine des Flammes Amel Bouderra est consciente de l'enjeu : "Si victoire il y a, c'est la victoire d'une ville et d'un département. Il y en a qui nous suivent depuis toujours." Des supporteurs présents même en pleine crise sanitaire. Ils étaient une dizaine vendredi, en début d'après-midi, devant le bus qui emmène les basketteuses à Paris.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Lattes-Montpellier, un gros morceau

Avant le rêve d'un titre, les Flammes devront d'abord se débarrasser d'un gros morceau : Lattes-Montpellier. Les Héraultaises sont favorites dans ce match. Quatre fois finaliste de la Coupe de France, quatre fois victorieuses en 2011, 2013, 2015 et 2016.

C'est même Montpellier qui a infligé la plus grosse défaite aux Ardennaises depuis leur accession en ligue féminine en 2010, toutes compétitions confondues, par 38 points d'écart : 96-58 le 18 février 2021 en Ligue féminine : "Il faut faire le bilan de ce qu'on a pu faire et tirer des enseignements, confie Endy Miyem. Le basket, c'est beau on ne peut pas prédire. On v avoir avoir de l'énergie et de la rage pour gagner."

Pratique : La finale de la Coupe de France de basket entre les Flammes Carolos et Lattes-Montpellier est à suivre en direct et en intégralité sur France-Bleu Champagne-Ardenne à partir de 16 heures. Coup d'envoi à 16h15.