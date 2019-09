De Metz à Silvange en passant par Rombas, les basketteurs mosellans veulent la victoire des Bleus au Mondial

Metz, France

Le basket mosellan veut voir les Bleus de Rudy Gobert en finale du Mondial. Ce vendredi 13 septembre à Pékin, à 14 heures, les basketteurs français affrontent, en demi-finale, l'Argentine. Les 3700 licencié(e)s du département ont bien entendu exulté après l'exploit du 5 tricolore qui a éliminé en 1/4, les USA (89-79). Et ils rêvent, tous maintenant, d'un titre qui serait historique !

L'analyse de Stéphane Filser, le conseiller technique fédéral du comité départemental de Moselle, avant la demi-finale entre la France et l'Argentine Copier

150 licenciés en moins depuis un an

Cette incroyable victoire française face aux américains tombe bien car le basket mosellan vient de perdre en un an plus de 150 licenciés, essentiellement des féminines séduites par un autre ballon rond, celui du foot. Gérard Berger, le président du comité départemental espère clairement des retombées pour sa discipline en Moselle

Gérard Berger, le président du Comité Départemental de Basket Copier

La Moselle compte aujourd'hui 31 clubs. Le meilleur, c'est celui des Canonniers de Metz, qui évolue en N2, l'équivalent de la 4ème division. Chez les filles, il y a celui de Rombas qui joue en N3.

La belle époque du basket mosellan symbolisée notamment par la société sportive de Nilvange qui est restée au top niveau durant plusieurs décennies n'est désormais qu'un lointain souvenir. La crise économique et la fin de la sidérurgie mosellane toute puissante sont passées par là.

Pour retrouver des couleurs, le basket mosellan compte notamment s'appuyer sur la formation. Deux ados messins, Simon Correa et Maël Crespin-Hamon viennent d'ailleurs de rejoindre l'INSEP, l'Institut National du sport, de l'Expertise et de la Performance où un certain Tony Parker a fait ses gammes il y a plus de 20 ans. Le comité départemental mise aussi sur l'essor du 3 x 3, une nouvelle discipline issue du basket de rue, et qui sera prochainement olympique.

Le maillot du Mosellan Frédéric Weis, ancienne gloire du basket tricolore © Radio France - thomas jeangeorge

En 2019, un seul basketteur mosellan joue au très haut niveau. Il s'agit de Mathis Keita, le natif de Thionville, qui joue à Roanne en Pro A. Yannick Bokolo, qui a découvert le basket à Sarreguemines, vient de prendre sa retraite sportive. Enfin le Knutangeois Frédéric Weis a décroché l'argent olympique avec la France à Sydney en 2000.