France Bleu Limousin consacre une émission hommage à Frédéric Forte, ce mardi soir, suite au décès du président du Limoges CSP, ce dimanche. De 20h à 20h45, de nombreux invités seront en studio et par téléphone, avant la retransmission en intégralité du match d'Eurocoupe du CSP à Reggio d'Emilia.

De 20h à 20h45, France Bleu Limousin dédie une émission spéciale, ce mardi soir, après la disparition de Frédéric Forte. Autour de Jérôme Edant, de nombreux invités seront avec nous en studio et au téléphone, deux jours après le décès brutal, à 47 ans, du président du club qui a succombé à une crise cardiaque juste avant le réveillon de la Saint Sylvestre.

Hommage à Frédéric Forte avec vous...

Parmi eux, il y aura François Renaux, Frédéric Weis, David Cozette, des anciens coéquipiers de Fred Forte, des joueurs des deux derniers titres de 2014 et 2015, des dirigeants du basket français et de groupes de supporters limougeauds qui lui rendent déjà hommage. Vous, auditeurs de France Bleu Limousin et fans du CSP, vous aurez évidemment la parole en appelant le standard au 05.55.34.5000. L'émission sera à suivre en direct vidéo sur la page Facebook de France Bleu Limousin.

... puis match d'Eurocoupe en intégralité

Dans la foulée, nous retransmettrons comme d'habitude avec Jérome Ostermann en intégralité le match du Limoges CSP à Réggio Emilia, pour la première journée du Top 16 de l'Eurocoupe. Le match sera évidemment rempli d'émotion pour tout le peuple vert. Le CSP, parti le coeur très lourd en Italie, veut faire le maximum pour honorer la mémoire de son président, lui le fils d'immigré italien qui devait assister à la rencontre et qui se battait depuis des années pour que Limoges existe sur la scène européenne. France Bleu Limousin présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Frédéric Forte. Ce mardi soir, nous lui rendrons donc hommage.