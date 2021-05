Les entraînements peuvent reprendre au grand soulagement des sportifs

Enfin ! Depuis ce mercredi, le sport qui se pratique habituellement en gymnase peut reprendre. Et bien sûr, ça change tout. Le lien social est de retour, les jeunes et les moins jeunes peuvent à nouveau échanger sur le parquet mais aussi en dehors. Matthieu Monsoreau, le directeur technique de l'ASPTT savoure : "Le fait de retrouver les copains, faire des passes, faire du un contre un, l'ambiance du gymnase...C'est le bohneur ! Depuis ce 19 mai, nous avons le droit au contact, globalement nous pouvons refaire du basket et c'est vraiment top. C'est très important pour les jeunes; que nous retrouvons avec plaisir mais je dois vous dire que pour nous aussi. Avant, le gymnase était silencieux et là quand une vingtaine de basketteurs s'en donne à cœur joie. Ça fait vraiment plaisir de revoir des sourires dans le gymnase."

Lola (13 ans basketteuses à l'ASPTT) : "je suis heureuse de retrouver mes copines mais aussi mes entraîneurs."

Des ballons de basket vont envahir le gymnase Valère Fourneau rue de la vallée aux prêtres à Châteauroux © Radio France - Sylvain ROGIE

Lola, 13 ans attend avec ses copines le début de l'entraînement avec un grand sourire : "Je trouve que c'est super bien de revenir au gymnase. Je revois aussi mes copines. Je suis aussi heureuse de reprendre le rythme mais aussi de retrouver mes entraîneurs. Bien sûr, chez moi je m’entraînais tout le temps mais c'est mieux ici au gymnase."

Pour toutes ces séances d'entraînement, il y a à l'entrée du gymnase, du gel hydroalcoolique mais aussi un sens de circulation. Tous ces gestes barrières sont maintenant bien acceptés par ces sportifs amateurs qui retrouvent les joies de la pratique du sport avec un grand soulagement.