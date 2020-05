Découvrez le nouvel effectif du Sens Volley 89 avec huit départs et sept arrivées

"Au revoir le SOC des années 60, bonjour Sens Volley 89", le club icaunais connait beaucoup de changement en prévision de la saison prochaine, à commencer par un changement de nom : "Nous avons voulu une identité plus marquée montrant notre appartenance et notre attachement à notre ville et à notre territoire", explique le club.

La Ligue n'a pas encore donné de date de reprise mais le Sens Volley 89 a déjà posé les jalons de sa prochaine saison. Une saison sous le signe du renouvellement : nouveau nom, nouveau logo et surtout une équipe complètement remaniée.

Huit départs

Les trois Américaines Katie Sullivan, Gabrielle Benda et Sydney Kralj quitte le club icaunais. Tout comme les Tahitiennes Kahaia Tauraa, Katia Tetuanui et les deux joueuses africaines : Abdoulkarim Fawziya et Binetou Sow. Après plus de 20 ans sur les terrains au plus haut niveau, la joueuse emblématique du SOC, Valeria Vaki, 34 ans, a décidé de prendre sa retraite sportive.

Sept arrivées

Margot Le Moigne, 33 ans, 1m70, passeuse très expérimentée qui a évolué en Elite puis en Ligue A avec les clubs de Villebon, Vannes, Quimper, Istres et Mougins.

Marie-Océane Pieri, 27 ans, 1m73, passeuse qui a évolué à Mougins et à Villejuif en Elite.

Yana Shevchuk, réceptionneuse, joueuse russe de 27 ans, 1m80, qui a évolué à Evreux en Elite. Elle a connu les championnats russe, finlandais, hongrois et portugais.

Nada Dragovic, réceptionneuse, joueuse serbe de 26 ans, 1m83, qui après des études universitaires aux Etats-Unis a évolué la saison passée à Villejuif en Elite.

Nora Bogdanova, joueuse Bulgare de 29 ans, 2m02, officiera au poste de centrale. Elle aussi a connu la Ligue A à Istres et Terville.

Tamara Rassoul, poste de centrale, a joué deux saisons à Calais en Elite.

Gabriela Da Silva, joueuse brésilienne, 24 ans, 1m82, occupera le poste de pointue attaquante. Elle jouait la saison passée en Espagne en Superliga.

Ces nouvelles joueuses vont rejoindre Tehei et Tehea Labaste, Alicja Markiewicz , Vaiteani Vaki et Lou Anne François.