Défaite amère pour les handballeurs montpelliérains face aux parisiens

Le MHB est passé à "ça" d'accrocher le PSG Handball ce dimanche 24 octobre à la Sud de France Arena et s'incline 33-34 sur un but marqué à la dernière seconde par le Parisien Mikkel Hansen.

affluence et ambiance à la Sud de France Arena pour le choc MHB-PSG handball

Tout était réuni pour que Montpellier fasse enfin tomber le PSG , après 5 années de domination parisienne. Et ça c'est joué à rien, à un but " stratosphérique" du diable danois Mikkel Hansen sur le buzzer, Paris s'impose 34-33 et prend les deux points. Rageant, vous avez dit rageant !

C'était le dernier match à la Sud de France Arena, avant le retour au désormais FDI stadium, que les supporters continueront à appeler René Bougnol, près de 8000 spectateurs, plus grosse affluence depuis le début de saison et grosse ambiance pour le choc entre Le MHB et le PSG Handball.

deux mi temps, deux MHB

Une première mi-temps globalement dominée par les parisiens qui ont eu jusqu'à 4 points d'avance grâce à leurs deux géants Syprzak et surtout Kristopans (2m15 ), les Montpellierains recollent au score à la pause, avec deux buts d'écart 17-19.

Les coéquipiers de Valentin Porte ont alors livré un combat de gladiateurs, emmenés par Diego Simonet, Julien Bos, Hugo Descat -meilleur buteur montpelliérain avec 7 buts, revenant au score, passant devant, de nouveau menés de trois buts et revenant une nouvelle fois, grâce aux arrêts de Marin Sego, pour arriver à mener de deux buts à trois minutes de la fin du match. Deux balles d'attaque mal négociées et le PSG qui refait son retard et égalise, toute la salle est derrière le MHB pour au moins faire match nul, c'est le diable danois Mikkel Hansen qui marque dans la lucarne à la dernière seconde. 34 pour le PSG,33 pour Montpellier.

La déception des joueurs montpelliérains est à la hauteur de l'enjeu de ce match.

On mérite pas de perdre, là c'est dur , c'est vraiment dur, on est Ko debout" Valentin Porte

Valentin Porte à la sortie du match Copier

Perdre d'un but au buzzer, c'est très très frustrant. On méritait un point à minima , le problème c'est qu'on en récolte zéro." Hugo Descat

Hugo Descat amer et réaliste Copier

Le Montpellier Handball reste à la 8ème place avec 7 points, deux fois moins que le PSG handball qui fait carton plein avec 14 points.