Défaite des volleyeuses de Mougins en Coupe de France

Les volleyeuses de Mougins ont finalement perdu, en demi-finale de Coupe de France ce mardi soir. Elles ont chuté 3 sets à 0 face à l'équipe d'Aix-Venelles.

La marche a finalement été trop haute. Les volleyeuses de Mougins n'iront pas en finale de Coupe de France. Elles ont perdu ce mardi soir 3 sets à 0 (19-25 / 24-26 / 20-25) face à l'équipe des Bouches-du-Rhône d'Aix-Venelles. Défaite plutôt logique, puisque les Azuréennes jouent une division en dessous en championnat.

"C'est une énorme déception !" réagit tout de même la coach du Municipal Olympique Mougins, Marie Tari. "On était à deux doigts de le faire. Mais c'est ça, le haut niveau : les quelques ballons qui te manquent, les quelques fautes qu'on fait quand il ne faut pas, c'est ça le haut niveau. Malgré tout, on ne va pas se mettre à pleurer, parce qu'on n'a pas démérité. Et tout ça sert d'expérience pour la suite", explique l'entraîneuse.

La déception de Mougins, après la défaite en demi-finale de coupe de France. © Radio France - Noémie Bonnin

Pour autant, ce périple en Coupe de France a déjà été une très belle réussite. "L'aventure a été belle. Il faut se recentrer sur nos vrais objectifs, et pourquoi par l'année prochaine les retrouver, mais cette fois en championnat ?" glisse dans un sourire Marie Tari. Mougins est effectivement leader de deuxième division, et projette une montée en Ligue A, l'élite du volley féminin français. C'est tout ce qu'on leur souhaite !

