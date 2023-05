Demi-finale de championnat : les basketteuses de Bourges se préparent à "un réel combat" contre l'ASVEL

Une belle affiche ce mardi soir au Prado de Bourges : les Tangos affrontent l'Asvel en demi-finale du championnat de ligue féminine. Un match aller dans une salle qui s'annonce bien remplie. Les berruyères vont devoir batailler, car en face c'est du costaud : les lyonnaises ont fini la saison régulière à la première place du classement, et affichent un taux de victoires de 87% (20 victoires et 4 défaites) sur l'ensemble de la saison en ligue féminine de basket, selon le site de la ligue. En face, Bourges n'a pas de quoi rougir, avec la meilleure défense du championnat cette saison, et un taux de victoires de 71% (17 victoires et 7 défaites, toujours selon le site de la LFB).

Un duel de haute volée

La meneuse du Tango Bourges Basket, Alix Duchet, se prépare à un gros match : "On sait que ca va être un réel combat, que c'est l'équipe qui va mettre le plus de cœur qui aura peut-être ce match, mais aussi qui sera le plus précis sur tous les petits détails sur le terrain." Alix Duchet est d'autant plus motivée que la saison dernière elle a été privée des play-off "ça avait été dur, je m'étais blessée juste avant les phases finales. On s'entraîne toute la saison pour jouer des matchs comme ça, donc forcément je suis vraiment contente de pouvoir être sur les parquets cette année".

Les berruyères vont tenter de rester sur la bonne dynamique enclanché en quart de finale samedi dernier avec leur victoire contre Basket Landes (86-59). L'entraîneur berruyer Olivier Lafargue le dit : son équipe est capable de relever le défi face à des lyonnaises en pleine forme "Lyon forcément à force de recrutements chaque année etc., ca fait un peu une équipe avec beaucoup beaucoup de stars. Mais on l'a vu d'autres fois, c'est pas toujours ça qui fait gagner des titres à la fin (...) On a de très grandes joueuses nous aussi, à nous de nous appuyer dessus pour aller bousculer cette équipe de Lyon".

Une demi-finale à vivre en direct sur France Bleu Berry

Le match aller des demi-finales entre Bourges et Lyon démarre à 20h50 au Prado. On vous donne rendez-vous dès 20h30 pour l'avant-match sur France Bleu Berry. La rencontre sera ensuite à vivre en direct avec nous.

Le match retour est prévu ce samedi 13 mai, sur le parquet de l'Asvel.